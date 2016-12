Tientallen miljoenen extra geïnvesteerd in innovatiefondsen dankzij SEED Capital-regeling

Startende ondernemingen in innovatieve sectoren als de ICT, energie, zorg, agro en voeding stimuleren en het risico voor investeerders in deze ondernemingen verminderen. Om dit te bereiken, cofinancieren het Ministerie van Economische Zaken en private investeerders risicokapitaalfondsen voor het MKB via de zogenoemde SEED Capital-regeling.

In 2016 is via deze regeling 41 miljoen euro extra aan gelden losgekomen, bovenop het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag van 24 miljoen euro.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: "Volgens het gezaghebbende European Innovation Scoreboard 2016 is Nederland dit jaar voor het eerst Europees innovatieleider. Mede dankzij de SEED Capital-regeling vergroten we het aanbod van durfkapitaal voor innovatieve starters in belangrijke economische sectoren als ICT, energie, zorg, agro en voeding. Zo spelen deze investeringsfondsen een belangrijke rol bij het versterken van kennis en het stimuleren van innovatie. Daarmee houden we onze economie concurrerend en internationaal aantrekkelijk."

Recordaantal investeringsfondsen gestart

Tezamen met private partijen, heeft het Ministerie van Economische Zaken dit jaar een recordaantal van zeven SEED-fondsen opgezet, waaronder het Future Food fonds en het Shift Seed fonds voor startups in de landbouw-, voeding- en tuinbouw sector. Staatssecretaris Martijn van Dam presenteerde de inhoud van het Future Food fonds afgelopen woensdag op het AgriFoodTech congres in Den Bosch.

In navolging op het succes in andere sectoren stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per 1 januari 2017 zes miljoen euro beschikbaar vanuit het Fast Track e-healthinitiatief. Hiermee kunnen SEED-fondsen investeren in MKB-ondernemers die werken aan de opschaling van e-health producten en diensten. Doel is zorginnovaties die bijdragen aan zelfredzaamheid sneller bij de patiënt te brengen en een plek te geven in de gezondheidszorg.

Inmiddels is er sinds 2005 via 58 fondsen in totaal 239 miljoen euro geïnvesteerd in 298 bedrijven. De private partijen achter deze fondsen stellen niet alleen geld beschikbaar, maar ook hun kennis, kunde en netwerk. Naast het Future Food en Shift Seed fonds zijn dit jaar investeringen via de SEED Capital-regeling gedaan in startende fondsen op het gebied van cybersecurity, medicijnen, biotech en de niet sector-gebonden fondsen Start Capital en Kikk Capital.

In het voorjaar van 2017 stelt EZ met een nieuwe tender van de SEED Capital-regeling weer minimaal 24 miljoen euro beschikbaar aan fondsen die investeren in startups en het innovatief MKB.