Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds krijgt vergunning

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) heeft een vergunning gekregen van De Nederlandsche Bank voor het uitvoeren van een algemeen pensioenfonds. Delta Lloyd APF gaat direct van start en biedt pensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Daarnaast is het voor werkgevers een interessant betaalbaar alternatief voor defined benefit-regelingen (DB – gegarandeerd pensioen).

Delta Lloyd APF staat voor een digitale en efficiënte uitvoering waarbij de deelnemer centraal staat.

Delta Lloyd APF wil een zo goed mogelijk pensioen voor zijn deelnemers realiseren, nu en in de toekomst. Delta Lloyd APF zorgt ervoor dat deelnemers digitaal inzicht krijgen in hun totale inkomen voor later en in de mogelijkheden dit inkomen te beïnvloeden. Daarnaast gaat de aandacht uit naar professioneel vermogensbeheer en het verhogen van de rendementen door lage kosten. Delta Lloyd APF maakt gebruik van een nieuw en toekomstvast pensioenadministratiesysteem en werkt volledig digitaal.

Onafhankelijke stichting Delta Lloyd APF is een stichting met een eigen onafhankelijk bestuur. Het bestuur bestaat uit voorzitter Rudolf Hagendijk, Haitse Hoos en Lucie Duynstee.

Uitbestedingspartners De uitbestedingspartners van Delta Lloyd APF zijn Delta Lloyd Leven en Delta Lloyd Asset Management. Delta Lloyd Leven voert de administratie, communicatie en dienstverlening uit naar klanten en adviseurs. Delta Lloyd heeft jarenlange ervaring in de pensioenmarkt. Onafhankelijke financieel adviseurs beoordeelden Delta Lloyd voor het vierde jaar op rij als beste pensioenverzekeraar. Delta Lloyd Asset Management voert het integraal vermogensbeheer van Delta Lloyd APF uit. Delta Lloyd Asset Management heeft meerdere pensioenfondsen als klant en heeft een beheerd vermogen van circa € 74 miljard in de eerste helft van 2016.