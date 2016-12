Kerstdagen groot feest voor inbrekers in Nederland

De laatste week van het jaar is de kans op een inbraak 40% groter vergeleken met andere weken. Dit blijkt uit onderzoek van Smart Alarm, op basis van politiedata van 2013, 2014 en 2015. Tijdens de kerstdagen komen er gemiddeld 3884 inbraakmeldingen binnen bij de politie. Vooral in de avonduren komen er opvallend veel meldingen van inbraak binnen.

Inbraakspits tijdens kerstdiner

Kijkend naar de kerstdagen en de dag na Kerst, was Tweede Kerstdag de afgelopen jaren licht favoriet bij inbrekers. 34,3% van de inbraakmeldingen tijdens Kerst, kwam binnen op Tweede Kerstdag.

Vooral tijdens het kerstdiner worden klaarblijkelijk veel inbraken gepleegd. Wanneer men op bezoek is bij familie, vrienden en kennissen, zien inbrekers kennelijk het ideale moment om toe te slaan. Tijdens de kerstdagen kwamen de meeste inbraakmeldingen afgelopen jaar namelijk binnen tijdens de avonduren. Vooral tussen 19:00 en 00:00 is een duidelijke piek zichtbaar in het aantal meldingen.

Meeste kerstinbraken in Oost-Nederland

11,7% van de kerstinbraken werd vorig jaar gemeld in politieregio Oost-Nederland. Hierbij gaat het om zowel woning- als bedrijfsinbraken. Ook in de politieregio's Amsterdam en Den Haag werden veel inbraken gemeld. Beide regio's waren goed voor 11,2% van alle inbraakmeldingen.

Inbrekers waren afgelopen jaar minder actief in de politieregio Zeeland-West-Brabant. 'Slechts' 8,8% van het totale aantal meldingen kwam namelijk uit deze politieregio.

Bedrijfsinbraken versus woninginbraken

Normaal gesproken wordt 85% van de inbraken in een woonhuis gepleegd, en ongeveer 15% in een bedrijfspand. Tijdens de kerstperiode neemt het aandeel meldingen van woonhuisinbraken met gemiddeld 7% toe.

In de politieregio Zeeland-West-Brabant is er sprake van het grootste verschil in het aandeel van woninginbraken tijdens Kerst ten opzichte van andere dagen. Ten opzichte van andere dagen is er in deze politieregio tijdens Kerst namelijk sprake van een stijging van 9,4%. Ook in Noord-Nederland (9,3%) en Oost-Nederland (9,3%) stijgt het aandeel woninginbraken met Kerst sterk.

In politieregio Rotterdam is de stijging van het aandeel woninginbraken met 3,6% het kleinst, maar deze regio was (en is) al koploper qua aandeel woonhuisinbraken. Een overzicht van de meldingen van bedrijfsinbraken versus woninginbraken per politieregio, is te vinden op de onderzoekspagina van SmartAlarm.

Mogelijke inbraakdrukte Eerste Kerstdag 2016

Komende Kerst zal Eerste Kerstdag mogelijk weer druk zijn voor inbrekers. Uit eerder onderzoek van SmartAlarm werd al duidelijk dat weekenden in december populair zijn bij inbrekers. Dit jaar valt Eerste Kerstdag op een zondag. De verwachting is dan ook dat inbrekers deze dag zullen aangrijpen om op zoek te gaan naar geschikte doelwitten voor een inbraak.