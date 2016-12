Wikkel zaken goed af als je gaat stoppen als zzp’er

Stoppen met je bedrijf geeft gemengde gevoelens. Voor de een valt een last van de schouders, een ander doet het met tegenzin. Met welke aanleiding je ook stopt, het loslaten van je onderneming moet goed worden afgerond. Hoe wikkel je al je zaken goed af? Een checklist.

De aanleiding kan verschillen – een slechtnieuwsbericht, een beslissing om weer in loondienst te treden, veranderingen in je privésituatie, tegenvallende omzetten of winsten, of het maken van een wereldreis – maar stoppen hoort bij het ondernemen. Dit artikel gaat over de praktische zaken die komen kijken bij een bedrijfsbeëindiging.

Bereid je voor

Voordat je je zzp-praktijk aan de wilgen hangt, overweeg je eerst wat je allemaal moet regelen. Zowel zakelijk als persoonlijk zul je lopende zaken moeten stopzetten en je oriënteren op de toekomst. Na de definitieve beslissing begin je met de volgende stap: uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Schrijf je uit als ondernemer

Door je bij de Kamer van Koophandel uit te schrijven als ondernemer, zorg je ervoor dat je onderneming niet meer officieel geregistreerd staat. De Kamer van Koophandel geeft je uitschrijving aan de Belastingdienst door, dus dat hoef je niet apart te doen. Daarmee is overigens je fiscale verantwoordelijkheid niet beëindigd. Je zult de administratie van je bedrijf moeten afronden. De jaarstukken tot en met de beëindiging moet je indienen, met een slotaangifte voor de omzetbelasting.

Houd rekening met je reserves

Let daarbij op je oudedagsreserve. Als je deze hebt opgebouwd, moet je daarover ook weer afrekenen bij je aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag waarover je eerdere jaren geen belasting betaald hebt, wordt bij je laatste winst gerekend. Hevel je bovendien bedrijfseigendommen over van je bedrijf naar je privé-eigendom, dan moet je hierover btw betalen.

Bereken je stakingswinst

Als ondernemer-af wil je uiteindelijk weten hoeveel je eindsaldo bedraagt. Om te weten wat je moet afdragen aan belastingen, moet je weten hoeveel je laatste bedrijfswinst bedraagt. De laatste winst voor beëindiging van je bedrijf, wordt de stakingswinst genoemd. Indien je bedrijf op het laatst een stakingswinst opbrengt, maak je aanspraak op de zogenaamde stakingsaftrek. Die stakingsaftrek is gelijk aan het bedrag van de stakingswinst, maar tot maximaal 3.630 euro. Tot dat bedrag mag je aftrekken van je stakingswinst. De Belastingdienst zelf noemt het berekenen van de stakingswinst ‘erg ingewikkeld’. Laat je daarom altijd adviseren door je belastingadviseur of accountant.

Bewaar je administratie

Voor iedereen – ondernemer of niet – geldt de plicht om je administratie te bewaren. Maak je administratie in orde en rangschik je papieren netjes en overzichtelijk voor je ze opbergt. Zeven jaren lang moet alles bewaard blijven en administratie met betrekking tot onroerend goed zelfs tien jaren. Ook als je je onderneming staakt, blijft de bewaarplicht van kracht.

Vergeet niet je contracten stop te zetten

De volgende stap is het opzeggen van alle lopende bedrijfsverzekeringen. Je wilt niet geconfronteerd worden met afschrijvingen die betrekking hebben op je beëindigde bedrijf. Denk ook aan zakelijke abonnementen en contracten die je hebt lopen en die je niet privé kunt gebruiken. Dit kan gelden voor zakelijke telefoonabonnementen, een zakelijk internetabonnement, maar ook zakelijke verzekeringen of een leasecontract. Wees voorbereid op de consequenties van je bedrijfsbeëindiging en wikkel je contracten tijdig af. In sommige gevallen kun je voor onterecht zakelijk gebruik van een ondernemersvoordeel alsnog een naheffing krijgen.

Ga offline

Communiceer duidelijk dat je gaat stoppen met je bedrijf. Niet alleen naar de officiële instanties, maar ook op bijvoorbeeld je website. Het wordt op den duur vervelend als klanten je nog steeds benaderen omdat je website nog actueel lijkt. Het is daarom een goede optie om het stoppen op je website te melden en je domein na enige tijd te laten verwijderen. Doe hetzelfde met je zakelijke accounts op sociale media. Laat een bericht achter dat je stopt met je werkzaamheden en verwijder daarna je profielen.

Informeer je klantenkring

Ondernemen doe je voor een groot deel voor je klanten. Als actief ondernemer bouw je een netwerk van klanten op, die met enige regelmaat gebruik maken van jouw diensten. Als jij stopt met je dienstverlening, zullen veel klanten vervanging moeten regelen. Maak het ze zo gemakkelijk mogelijk en neem de tijd nemen om lopende zaken af te handelen en eventueel over te dragen aan de klant. Denk bijvoorbeeld mee over andere dienstverleners aan wie de klant jouw werk kan overdragen.