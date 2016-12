Verzekeringssector staat voor fundamentele keuzes

Verzekeraars moeten zich extra inspannen om in te spelen op marktveranderingen. Zo concludeert DNB in het rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’. Tegen de achtergrond van de lagerenteomgeving, dalende premievolumes, technologische ontwikkelingen en grote concurrentie in een markt die op onderdelen verzadigd is, zijn fundamentele keuzes nodig om een blijvend dienstbare en financieel solide verzekeringssector te waarborgen.

Toekomstbestendige bedrijfsmodellen

In het rapport analyseert DNB de impact van verschillende ontwikkelingen in de verzekeringssector in de komende vijf tot tien jaar. Er is gekeken naar technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, naar veranderend klantgedrag en naar veranderingen in wet- en regelgeving. DNB stelt vast dat Nederlandse verzekeraars inmiddels aan de slag zijn gegaan met het werken aan toekomstbestendige bedrijfsmodellen. De ontwikkelingen in de markt zijn echter van dien aard dat ze dringend vragen om een verdere en versnelde versterking van hun vermogen om adequaat de uitdagingen het hoofd te bieden.

Strategische keuzes

Verzekeraars staan daarbij voor strategische keuzes op het gebied van kostenbesparing, innovatie, specialisatie, internationalisatie en horizontale dan wel verticale integratie. In de huidige lage rente-omgeving geldt dat in het bijzonder voor levensverzekeraars met langlopende verplichtingen. Maar ook schadeverzekeraars dienen zich te herbezinnen op hun bedrijfsmodel, nu de concurrentie groot is en de winstmarges onder druk staan. Wat een passende oplossing is, verschilt per verzekeraar. Partijen die niet in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderende omgeving, moeten op zoek naar alternatieven: consolidatie of de afbouw van activiteiten.

Ontwikkelingen en trends

In haar beleidsaanbevelingen signaleert DNB ook kansen voor verzekeraars die succesvol weten in te spelen op de mogelijkheden van technologische innovatie en veranderende klantbehoeften. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van big data-analyses, de deeleconomie, de impact van klimaatverandering en cyberrisk, en de verdergaande digitalisering en automatisering. Daarnaast zijn er mogelijkheden buiten de traditionele verzekeringsactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van pensioen. Verder stimuleert DNB sommige verzekeraars internationale activiteiten te ontplooien teneinde te diversifiëren en schaal te creëren. Al deze kansen zijn echter niet eenvoudig te realiseren en vragen een goede risicobeheersing en weloverwogen strategische keuzes.

Herstel en resolutie

De veranderingen in de markt vragen ook van de toezichthouders en beleidsmakers extra aandacht. Intensiever toezicht is vereist indien bedrijfsmodellen onhoudbaar dreigen te worden. Daarbij moeten toezichthouders ook kunnen beschikken over adequate interventiemogelijkheden voor herstel en resolutie. Omwille van een gelijk speelveld is het wenselijk dat dit ook in Europees verband wordt geregeld. Daarnaast is er een rol weggelegd voor beleidsmakers en toezichthouders om barrières voor innovatie en internationalisatie zoveel mogelijk weg te nemen.

