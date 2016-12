Belangrijk nieuws van het CDFD over PE/Wft 2017

Vakbekwaamheid in 2017: let op bij het boeken van een Wft-examen.

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk een Wft PE Plus-examen te doen of een diplomawissel te registreren. De PE Plus-periode is dan geëindigd. De nieuwe PE-periode start 1 april 2017.

-> Bekijk hier de Tijdbalk PE-termijnen.

Let op bij het boeken van een Wft-examen in 2017

In de periode 1 januari tot 1 april 2017 worden er nog wel initiële Wft-examens aangeboden. Maar let op: deze Wft-examens zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen van 2016.

Wft Beroepskwalificatie

Behaalt u tussen 1 januari 2017 en 1 april 2017 een nieuwe beroepskwalificatie, dan zult u in de daaropvolgende PE-periode - van 1 april 2017 tot 1 april 2019 - een PE-examen moeten doen om de beroepskwalificatie te onderhouden.

Wft beroepskwalificatie versus Wft losse module

Is er geen sprake van een beroepskwalificatie, maar van een Wft-certificaat (ook wel genoemd: losse module) behaald na 1 januari 2014, dan hoeft dit niet geldig te worden gehouden met een Wft PE-examen in de periode van 1 april 2017 tot 1 april 2019. Het gaat dus om het moment waarop de beroepskwalificatie wordt gecompleteerd. PE-examens worden altijd per beroepskwalificatie aangeboden, waarbij alle onderliggende modules in een integraal examen zijn verwerkt.

-> De PE-verplichting geldt voor beroepskwalificiaties (ook wel genoemd: 'topmodules'). Het behalen van een bovenliggende beroepskwalificatie (topmodule) ontslaat u van de PE-plicht voor de onderliggende modules.

Voorbeeld 1: PE 1-4-2017 tot 1-4-2019

Stel u heeft uw Wft Basis-certificaat al in uw bezit. U haalt op 1 februari 2017 Wft Vermogen. U krijgt de beroepskwalificatie Wft Vermogen, want u wil vermogensadvies gaan geven.

U moet in de periode 1 april 2017 tot 1 april 2019 je PE Vermogen doen (PE Basis hoeft u niet apart te doen).

Voorbeeld 2: PE 1-4-2019 tot 1-4-2022

Stel u heeft uw Wft Basis-certificaat al in uw bezit. U haalt op 1 februari 2017 Wft Vermogen. U doet op 3 april 2017 examen Wft Hypothecair krediet, u slaagt en daarna vraagt u de beroepskwalificatie Wft Hypothecair krediet aan. U moet in de periode 1 april 2019 tot 1 april 2022 PE Hypothecair krediet doen (PE Basis en PE Vermogen hoeft u niet apart te doen.)

Het Examen Wft Pensioen

Een extra waarschuwing geldt voor het initiële Examen Wft Pensioen. Omdat een aanzienlijk deel van de pensioen wet- en regelgeving zal veranderen, zal ook het initiële examen Wft Pensioen vanaf 1 april 2017 sterk wijzigen. Het CDFD adviseert om die reden dan ook om het initiële examen Wft-Pensioen na 1 april 2017 te doen.

LET OP! Verhoging Wft-examenleges

Het verschuldigde tarief per Wft-examen wordt straks met 46% verhoogd. Financieel professionals en andere belanghebbenden kunnen op de voorgenomen verhoging reageren. Als opleider voelt Lindenhaeghe zich erg bij de kwestie betrokken. Men biedt daarom een platform: zo wil men de reacties uit de markt bundelen. Inmiddels heeft men al flink wat reacties ontvangen.

> Naar het Platform Legesverhoging