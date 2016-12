Oudere betaalt gemiddeld 500 euro teveel aan zorgpremie

Het merendeel van de vijfenzestigplussers kan honderden euro's besparen op de zorgverzekering. Dit komt omdat veel ouderen zich bijverzekeren voor onnodige aanvullingen. Ten onrechte wordt namelijk vaak gedacht dat belangrijke zorg niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Voor wel relevante aanvullende zorg betaalt de meerderheid bovendien een hogere premie dan noodzakelijk. Vijfenzestigplussers blijven gemiddeld het langst zitten bij hun bestaande zorgverzekering. Het merendeel van de ouderen betaalt hierdoor jaarlijks gemiddeld ruim 500 euro meer premie dan ouderen die bewust kiezen voor een beter passende zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek van Independer in samenwerking met Kantar TNS.

Oudere kan gemiddeld 516 euro besparen

In het onderzoek vergeleek Independer data van ruim 7000 ouderen die vorig jaar bewust kozen voor een betere zorgverzekering, met die van de gemiddelde oudere in Nederland. Uit de analyse komt naar voren dat de groep 'bewuste ouderen' in 2016 maandelijks gemiddeld 43 euro minder premie betaalt. Dat is een verschil van 516 euro per jaar. Omdat de premies voor 2017 behoorlijk zijn verhoogd zal dat verschil volgend jaar oplopen.

Redenen waarom ouderen minder vaak overstappen

Uit analyse van Independer komen verschillende punten naar voren waarop ouderen gemiddeld anders omgaan met hun zorgverzekering dan andere leeftijdsgroepen. Ouderen behouden dikwijls langer dezelfde zorgverzekering terwijl hun zorgbehoefte sneller verandert. In de aanvulling zitten vaak vergoedingen waarvan weinig tot geen gebruik (meer) wordt gemaakt, zoals uitgebreide tandartsverzekering, buitenlanddekking, anticonceptiemiddelen en alternatieve geneeswijzen. Ouderen kiezen vaker voor preventief bijverzekeren van zaken die (nog) niet nodig zijn, zoals uitgebreide aanvullende fysio- en tandartsdekkingen. Ouderen zijn meestal ten onrechte beducht voor problemen bij het overstappen naar een betere zorgverzekering.

Noodzakelijke zorg bijna altijd in de basisverzekering

"Wij zien dat veel ouderen zich uit voorzorg uitgebreid bijverzekeren", zegt Ruud Martens, algemeen directeur van Independer. "Vaak zijn ze bang voor kosten bij grote problemen, zoals een hartaanval, of ambulance-vervoer als je een heup breekt. Maar juist dat soort medisch noodzakelijke zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering, evenals bijna alle ziekenhuisopnames. Aanvulling hiervoor is onnodig."

Preventief verzekeren voor fysiotherapie kost geld

Veel ouderen geven bij Independer aan dat ze zich preventief willen verzekeren voor fysiotherapie. Ze denken dat ze dit op een dag misschien nodig hebben. Martens: "Deze mensen betalen jarenlang premie voor een dienst die ze niet gebruiken. Dat is zonde. Je kunt die premie vaak beter in een spaarpot stoppen en je pas verzekeren wanneer het nodig wordt."

Onnodige angst voor verlies van vrije zorgkeus

Een veelgehoorde angst van ouderen, bij het kiezen voor een betere zorgverzekering, gaat over de vrije (huis)artsenkeus. Martens: "Mensen denken vaak ten onrechte dat ze met een nieuwe verzekering niet meer bij hun eigen (huis)arts terechtkunnen. Maar iedereen heeft een volledig vrije keuze voor de huisarts en met vrijwel alle verzekeringen kun je in alle ziekenhuizen terecht. Alleen bij de zogenaamde budgetverzekeringen kun je te maken krijgen met beperkingen van een aantal ziekenhuizen. Ook denken veel ouderen dat ze geconfronteerd worden met ingewikkelde toelatingsprocedures bij aanvullende zorg. Dat is tegenwoordig bijna nooit meer het geval."

Een nieuwe verzekering bij dezelfde verzekeraar

Ouderen blijven vaker trouw aan het verzekeringsmerk dat zij al jaren hebben. "Waar ze over het algemeen niet bij stilstaan is dat je ook bij je eigen verzekeraar een beter passende verzekering kan afsluiten. In veel gevallen ben je daarmee ook goedkoper uit", aldus Martens.

