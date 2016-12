Eerste NHG-hypotheek voor zzp'er afgesloten door Delta Lloyd

Deze week is de eerste hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor zzp'ers afgesloten bij Delta Lloyd, als onderdeel van het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) om drempels te verlagen voor deze groep.

Sinds 1 december is voor zzp'ers een verantwoorde en betaalbare hypotheek met NHG al na 12 maanden zelfstandigheid mogelijk. Voorheen moest men minimaal 3 jaar actief zijn als zelfstandige. Ronald van der Velden en Kitiya Sonpraderm ontvingen op het kantoor van hypotheekadviseur Zorgeloosch bloemen uit handen van Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling bij het WEW en Daan Herber, key accountmanager bij hypotheekverstrekker Delta Lloyd. Marcel Zuidam, directeur Delta Lloyd Bank: "Wij werken graag mee aan dit initiatief, dat inspeelt op de veranderende arbeidsmarkt. Het is goed om te zien dat nu de eerste zelfstandige onder de nieuwe acceptatieregels een hypotheek heeft kunnen krijgen."

Hypotheekproces voor zzp'ers sterk vereenvoudigd

"Het vaststellen van het toetsinkomen geeft onze klant al in een vroeg stadium inzicht of een hypotheek met NHG mogelijk is op basis van het ondernemersinkomen. Als alles in orde is kan na bepaling van het toetsinkomen gewoon het reguliere hypotheektraject worden gevolgd. Het proces is nu dus niet alleen voor de voor de zzp'er vergemakkelijkt, maar ook voor de adviseur" stelt Gijsbert van Lieshout, hypotheekadviseur bij Zorgeloosch. Directeur Sander de Loo vult aan: "Onze adviseurs zijn erop gebrand om de beste oplossingen te vinden voor onze klanten. Dankzij het nieuwe beleid ontstaan er veel meer mogelijkheden."

Gelijk veel vraag naar NHG-hypotheek bij zzp'ers

mr. Bas Aartsen van Raadhuys Tax Legal Accounting: "Wij zijn één van de twee partijen die het NHG toetsinkomen vaststellen voor zzp'ers die 12 maanden of langer als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Sinds de bekendmaking van de nieuwe mogelijkheden hebben wij al tientallen aanvragen mogen ontvangen. We zijn verheugd dat we de eerste zelfstandige van dienst hebben kunnen zijn bij het vaststellen van het inkomen." Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling bij het WEW, is trots op de mogelijkheden die het WEW zzp'ers biedt: "We merken dat veel zzp'ers erg blij zijn met dit initiatief en dat er ook al veel vraag naar is. Veel zzp'ers ervaren het ook als een erkenning. Dat is mooi om te merken."

Zelfstandigen kunnen sinds 1 december 2016 terecht bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank voor een hypotheek met NHG. Hiermee kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot 245.000 (vanaf 1 januari 2017). Andere geldverstrekkers kunnen ook aansluiten op dit initiatief. Zo start Woonfonds per 1 januari 2017 en kan men binnenkort ook bij NIBC Direct terecht.

Het actuele overzicht van partijen die zijn aangesloten vindt u op https://www.nhg.nl/zzp. Daar vindt u ook de contactgegevens van de aangewezen deskundige partijen, een voorbeeld van de 'NHG inkomensverklaring zzp'er' en verdere ondersteunende documentatie.

Foto's