Vindt de spaarrente de weg omhoog?

Gemiddelde spaarrentes blijven dalen, bij depositotarieven is een enkele stijging zichtbaar. Nadat de rentepercentages voor hypotheken bijna vijf jaar lang een daling lieten zien, waren in november van dit jaar voor het eerst weer stijgingen waarneembaar.

Een reden hiervoor was onder andere een stijging van de rentes op Amerikaanse en Nederlandse staatsleningen. Als gevolg van onder meer de onzekerheid omtrent het beleid van de nieuw gekozen Amerikaanse president, Donald Trump, gingen de rentes omhoog.

Gemiddelde spaarrente minder dan 05%

Alhoewel de hypotheekrentetarieven de afgelopen maand een stijging lieten zien, lijkt het er voorlopig nog niet op dat de rentetarieven voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen ook omhoog zullen gaan. Sterker nog, deze tarieven blijven verder dalen. De dalende trend van de gemiddelde spaarrentetarieven, die al sinds begin 2012 is ingezet, heeft er voor gezorgd dat het gemiddelde inmiddels uitkomt op iets minder dan een half procent, namelijk 0,45%. Ten opzichte van het gemiddelde in de eerste week van 2012, betreft het een daling van maar liefst 82%.

Lange termijndeposito's

In tegenstelling tot de dagelijks opvraagbare spaarrentes zijn bij lange termijndeposito’s inmiddels wél de eerste tekenen van een voorzichtige verhoging zichtbaar. Terwijl de renteverhogingen over heel 2015 en 2016 bij lange termijndeposito’s op een hand zijn te tellen, waren er in december dit jaar voor het eerst sinds tijden weer meerdere stijgingen in korte tijd te zien. Zo verhoogde Rabobank per 1 december de tarieven voor lange termijndeposito’s bij een looptijd van 8 tot en met 20 jaar met 0,10%. Nationale-Nederlanden heeft de rentes per 23 december voor de looptijden 6 tot en met 10 jaar verhoogd met 0,10% tot 0,35% en Yapi Kredi Bank verhoogde de tarieven met een looptijd van 4 tot en met 6 jaar met 0,25%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het om een eindejaarsactie gaat die naar zeggen van Yapi Kredi per 19 januari 2017 zal aflopen.

Ondanks deze recente renteverhogingen laat het gemiddelde rentepercentage voor lange termijndeposito’s ook al jaren achtereen een daling zien. Op dit moment bedraagt het gemiddelde voor een éénjarig deposito 0,47% en voor een vijfjarig deposito is dit 0,78%. Ten opzichte van de eerste week in 2012 zijn de gemiddelde rentetarieven van éénjarige deposito’s 83% lager, voor de vijfjarige deposito’s is dat 78%. Of de verhogingen in december de opmaat vormen tot verhogingen bij meerdere aanbieders valt te bezien. Van de zeven wijzigingen die hebben plaatsgevonden deze maand, betrof het in drie gevallen een verhoging. Bij het grootste deel (vier van de zeven) van de rentemutaties ging het echter als vanouds om een verlaging.