Whydonate en ING ontwikkelen contactloze collectebus

Donatieplatform Whydonate en ING hebben een contactloze collectebus ontwikkeld. Nu steeds minder mensen contant geld in huis hebben, zijn goede doelen op zoek naar nieuwe manieren om geld in te zamelen met collectes. Bij de contactloze collectebus kunnen mensen snel, makkelijk en veilig geld doneren met een contactloze betaalpas of met hun mobiele telefoon.

Whydonate en ING willen op deze manier goede doelen helpen hun inkomsten te verhogen.

Nieuwe manier van collecteren noodzakelijk

Uit het rapport ‘Van donatie naar relatie’ van het ING Economisch Bureau blijkt dat fondsenwerving via collecten en mailingacties de afgelopen jaren fors is afgenomen. Daarnaast blijkt dat 52% van de consumenten soms of nooit contant geld in huis heeft (Bron: ING Economisch Bureau ‘Vraag van de dag’, november 2016) en betalen mensen steeds meer met een contactloze betaalpas. Voor goede doelen is het daarom noodzakelijk om te zoeken naar nieuwe manieren van collecteren.

Collecteren makkelijk en leuk maken

Niels Corver, medeoprichter Whydonate: “Collecteren levert voor goede doelen steeds minder op en ook het vinden van collectanten is moeilijker. Vanuit die gedachte hebben we de contactloze collectebus ontwikkeld. We willen de collectebus daarbij koppelen aan het platform van Whydonate. Hier kunnen mensen, die niet aan de deur zijn benaderd, online doneren en kunnen collectanten direct zien hoeveel ze hebben opgehaald voor hun goede doel. Dit maakt collecteren makkelijker en vooral ook leuker.”

Goede doelen vooruit helpen

Kirsten Ottens, Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij ING: “ING is betrokken bij Nederland en ondersteunt overal in Nederland maatschappelijke initiatieven. Daarbij zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de Nederlandse samenleving vooruit te helpen. Daarom hebben we samen met Whydonate de contactloze collectebus ontwikkeld, zodat goede doelen op een vernieuwende manier geld kunnen inzamelen.”

Samen snel innoveren

De contactloze collectebus is in korte tijd ontwikkeld door ING, het ING innovatielab ICEC (ING Customer Experience Center) en start-up Whydonate. In het ICEC werken start-ups met hulp van ING aan hun ideeën. Whydonate was één van deze start-ups en wilde hun donatieplatform uitbreiden met een nieuwe manier van collecteren. Tegelijkertijd was ook ING op zoek naar een oplossing om goede doelen te helpen met fondsenwerving. Het ICEC heeft beide partijen bij elkaar gebracht en 10 dagen later was het eerste prototype van de contactloze collectebus klaar. Begin volgend jaar wordt er een pilot gedaan met de collectebus. Goede doelen kunnen zich hier vanaf vandaag voor aanmelden bij Whydonate.