Zzp'er bewijst kwaliteit door middel van referenties

Zzp’ers bewijzen hun kwaliteit voornamelijk door middel van online en offline referenties. 50,6 procent van de zzp’ers laat zijn kwaliteit graag online bevestigen, via referenties op bijvoorbeeld LinkedIn of de eigen website. Offline referenties blijken het belangrijkst voor zzp’ers om hun kwaliteit te bewijzen: maar liefst 78,2 procent van de zzp’ers bewijst zijn kennis en kunde voornamelijk via mond-tot-mond reclame en het eigen netwerk.

Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 822 zzp’ers in samenwerking met Ratecard.

Jeroen Sakkers van Ratecard vindt de uitkomsten van het onderzoek herkenbaar: “Ook op Ratecard ontvangen zzp’ers feedback in de vorm van online referenties. Dit helpt hen niet alleen hun kwaliteit te bewijzen, maar ook te verbeteren. Wij zien dat dit voor zzp’ers heel waardevol is.”

NPS score belangrijk

Uit het onderzoek is verder gebleken dat zzp’ers klantenbeoordelingen graag ontvangen in de vorm van een geschreven beoordeling of feedback (56,3%) en een algemene beoordeling door middel van een cijfer (50,8%). Ook de NPS score wordt door zzp’ers belangrijk gevonden bij het krijgen van ratings en reviews: maar liefst 66,3 procent van de zzp’ers wil graag weten of de klant hem of haar zou aanbevelen binnen zijn netwerk, en 48,8 procent van de zzp’ers hoort graag of de klant hem/haar nog een keer zou inhuren of nogmaals met hem/haar zou werken.

Zzp’er wil vindbaar zijn op basis van beoordeling

Belangrijk bij het verzamelen van klantenbeoordelingen vinden zzp’ers vooral dat ze vindbaar worden voor opdrachtgevers op basis van de beoordeling. 65 procent van de respondenten geeft aan dit waardevol te vinden. Verder hechten zzp’ers veel waarde aan het eenvoudig kunnen verzamelen en uitnodigen voor een beoordeling (55,8%) en het zelf kunnen beheren van de webpagina waarop de beoordelingen staan (54,2%).