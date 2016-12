Freek Hypotheek start op 1 januari

Op 1 januari start Freek Hypotheek in Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Bodegraven, IJsselstein, Katwijk, Voorhout en Zaandam. Deze zeven advieskantoren werkten eerst als Hypotheekshop, maar kiezen met deze nieuwe naam voor een werkwijze die nog klantgerichter is. Samen wordt geïnvesteerd in goede marketing en in tools die tot een efficiënter proces leiden. Komend jaar zal de groep kantoren nog flink groeien.

Freek, zorgt voor je hypotheek

Een hypotheekadviseur helpt je bij het sluiten van een hypotheek. Daar blijft het te vaak bij. Freek gaat daarom verder. Gedurende de volle looptijd van een hypotheek. Alle wijzigingen in je privésituatie, in werk, polissen en de hypotheek vertalen we naar een optimale hypotheek. Daarom: Freek, zorgt voor je hypotheek.

Freek begeleidt huizenkopers vanaf de eerste oriënterende stappen online tot aan de laatste aflossingsverplichting. Vriendelijk en persoonlijk. Dat betekent dat Freek gedurende de hele looptijd van de hypotheek actief contact houdt met zijn klanten. En dat is een geheel nieuwe aanpak in de wereld van hypotheken.

Website

Op Freekhypotheek.nl vind je per 1 januari 2017 de contactgegevens van alle vestigingen. Op de website bereken je ook heel eenvoudig hoeveel je ongeveer kunt lenen als je een huis wilt kopen. De rekenmodules zijn gebruiksvriendelijk en zijn gebaseerd op de volledige markt. Want Freek is volledig onafhankelijk.

Adviesproces

Freek start met een versie van Elements waarin de sales funnel perfect ingericht is. Iemand die zich oriënteert op de financiering van een woning wordt totdat het adviesproces is afgerond perfect gevolgd, geïnformeerd en ondersteund. Hierdoor blijft de adviseur bij zijn klanten in beeld. De klant zelf bouwt vanaf de start van de oriëntatie het dossier op met stukken, benodigd voor het aanvragen van een hypotheek.

In de loop van 2017 wordt gestart met het bouwen van een app waarmee de klanten doorlopend op de hoogte worden gehouden. Ze worden bevraagd op wijzigingen die de hypotheekadvies zouden kunnen raken. Wanneer daar aanleiding voor is, signaleert het systeem dat de adviseur contact op moet nemen. Zo hou je als adviseur een goede band met je klant en houdt de klant een hypotheek die doorlopend passend bij het klantprofiel wordt gehouden.

Waarom is gekozen voor de naam Freek?

Freek is persoonlijk en makkelijk benaderbaar. Of je nou het liefst belt, mailt of langskomt, we staan voor je klaar. Daarom hebben we ook gekozen voor de naam van een mens in plaats van de naam van een winkel. Makkelijk te onthouden, makkelijk te bereiken en altijd persoonlijk contact!