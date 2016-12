Kinderopvangtoeslag stijgt, het maximaal hypotheekbedrag daalt

Bijna iedereen krijgt te maken met veranderingen die op 1 januari ingaan. Vooral jonge ouders en huizenkopers merken de veranderingen in hun portemonnee. Zo kunnen stellen iets meer lenen bij de aankoop van een huis en gaat het maximale hypotheekbedrag omlaag. De kinderopvangtoeslag stijgt, net als het kindgebonden budget. Daarnaast wijzigt op 1 januari nog een flink aantal andere regelingen.

Met de online tool 'Wat betekent dit voor mij?' van Wijzer in geldzaken kan elke Nederlander een duidelijk en persoonlijk overzicht krijgen van deze veranderingen.

Financiële meevallers voor ouders

Voor ouders met kinderen pakken de nieuwe maatregelen gunstig uit. De kinderbijslag wordt weer geïndexeerd en het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat omhoog. Ook de kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Daarnaast is er goed nieuws voor minderjarige MBO'ers en hun ouders: zij ontvangen een studenten-OV en besparen hiermee op hun reiskosten.

Financiële gevolgen voor huizenkopers

Tweeverdieners die in het nieuwe jaar een huis kopen, kunnen meer lenen voor hun hypotheek dan nu. Vanaf 1 januari kan er eenmalig een groter bedrag belastingvrij worden geschonken, mits dit bedrag besteed wordt aan de aankoop van een huis. Vanwege de stijging van de huizenprijzen gaat ook de Nationale Hypotheek Garantie omhoog. Wel gaat het maximale hypotheekbedrag omlaag naar 101% van de woningwaarde.

Financiële gevolgen voor huizenbezitters en huurders

Huizenbezitters met een spaar- of beleggingshypotheek kunnen deze vanaf 1 januari 2017 in veel gevallen zonder belastingheffing afkopen bij aankoop van een nieuwe woning. Daarnaast gaan ook huurders erop vooruit in het nieuwe jaar: de huurtoeslag gaat omhoog.

'Wat betekent dit voor mij?' geeft consumenten inzicht

De veranderingen in geldzaken pakken niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van de persoonlijke situatie. Met de online tool 'Wat betekent dit voor mij?' helpt Wijzer in geldzaken de consument inzicht te krijgen in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen. Doel is dat de consument zich hiermee bewust wordt van keuzes die hij of zij kan maken om de eigen financiën bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail verstuurd.

Weten wat de nieuwe financiële veranderingen precies betekenen? Ga naar www.wijzeringeldzaken.nl/wat-betekent-dit-voor-mij.