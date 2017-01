Knab wint drie keer op rij Gouden Spaarvarken

Knab heeft voor het derde jaar op rij het Gouden Spaarvarken gewonnen. De prijs voor de best renderende spaarrekening - zonder beperkende voorwaarden – gaat naar de Flexibele Spaarrekening van de online bank. Nooit eerder won een bank deze prijs drie keer op rij. Met een effectieve rente van 0,93% over heel 2016 heeft de Flexibele Spaarrekening van Knab wederom het hoogste gemiddelde rendement van alle spaarrekeningen opgeleverd.

Het Gouden Spaarvarken is een initiatief van spaarinformatie.nl.

Na Knab volgen de internetrekeningen van Nationale-Nederlanden en Argenta met rentes van respectievelijk 0,90% en 0,83%. Net zoals voorgaande jaren bleven ook in 2016 de grootbanken ABN AMRO, Rabobank en ING ver achter. Bij hen halveerde de gemiddelde rente dit jaar zelfs tot een dieptepunt van slechts 0,4%, meldt spaarinformatie.nl.

Slim saldobeheer

Knab heeft met haar spaarproducten 'Flexibel Sparen', 'Kwartaal Sparen' en 'Deposito Sparen' een ijzersterke reputatie opgebouwd bij spaarders. Naast een goede rente zijn klanten van Knab ook tevreden over de mogelijkheid om zonder extra kosten meerdere spaarrekeningen te openen. Deze 'digitale potjes' geven een goed overzicht. Veel klanten van Knab activeren ook de tool Slim Saldo beheer. Die boekt een hoog betaalsaldo automatisch over naar de spaarrekening. Of vult de betaalrekening juist aan als het betaalsaldo te laag wordt.

Over Knab

Knab is opgericht in 2012 en heeft meer dan 100.000 klanten en ongeveer 110 medewerkers. Knab wil dat mensen weer zélf grip krijgen op hun geld en inzicht hebben in hun financiële toekomst. Knab helpt klanten met hun vragen via de servicedesk van 08.00 tot 22.00 uur, zowel telefonisch als online. Knab wijst klanten proactief op financieel voordeel, ook wanneer dat bij een andere bank dan Knab is. Met gebruik van innovatieve technologieën en slimme digitale tools stelt de bank klanten in staat meer uit hun geld te halen. Knab is onderdeel van Aegon Bank N.V.