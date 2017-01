Senioren kiezen liever zélf, ook als het meer kost

Zelfstandigheid en vrije keuze zijn belangrijker dan geld. Dat is de opvallende conclusie uit onderzoek van ANBO, de belangenbehartiger voor de senioren. Uit een peiling onder 895 leden blijkt dat de respondenten liever iets meer betalen en zelf kiezen, dan besparen en de keuze overlaten aan een ander. Zo verkiest 75 procent van de respondenten de vrije keuze voor een zorgverlener boven een goedkopere maandpremie.

En 74 procent heeft liever een betaalde mantelzorger dan de inzet van vrienden en familie. In 2014 was dat nog 66 procent. Sowieso is eigen keuze erg belangrijk: maar liefst 82 procent van de respondenten verkiest zorg op maat boven 'iedereen dezelfde zorg'.

"We zien al jaren dat de burger graag het heft in eigen hand houdt. Dat is op zich goed nieuws, hoewel we na twee volle jaren Wmo ook weten dat goede begeleiding bij zorg en ondersteuning heel erg belangrijk blijft. De uitdaging ligt voor beleidsmakers en professionals in het evenwicht tussen zelf beslissen en oog houden voor senioren die niet kunnen meekomen of mensen zonder sociaal netwerk", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

ANBO doet al jaren een peiling over veel verschillende onderwerpen, waarin de respondenten mogen kiezen tussen twee opties. Er zijn vragen over zorg, de woning, de oude dag, mediagebruik en politiek.

Zekerheid is belangrijk

In het algemeen lijkt het dat de ANBO-respondenten liever sparen. Zo zegt 74 procent liever te sparen dan te lenen voor een verbouwing aan de woning. En maar liefst 85 procent koopt liever zelf een auto dan er één te leasen. Dat past dan weer helemaal bij hun ideeën over de erfenis: 57 procent prefereert zelf opmaken boven schenken aan de (klein)kinderen.

Goede raad voor de (klein)kinderen

Waar het geld betreft blijken de respondenten sowieso vast te houden aan zekerheden. Liever sparen (74 procent) dan beleggen bijvoorbeeld. En liever pensioen sparen via het (werkgevers)pensioenfonds (63 procent), dan zelf iets organiseren. Ook sparen voor zorg lijkt onder de doelgroep in zwang te raken: 69 procent van de respondenten raadt het aan aan (klein)kinderen. Dat past bij de resultaten van 2015: toen adviseerde iets meer dan 70 procent jongeren om te sparen voor zorg. Ook zei toen veertig procent dat jongeren zelf pensioen moeten opbouwen en niet via de werkgever of het pensioenfonds. En ten slotte raadt maar liefst 88 procent van de respondenten zijn nageslacht aan een huis te kopen in plaats van te huren.

"De ondervraagden zijn zich bewust van het feit dat ze meer en meer zelf moeten regelen. Ze lijken hiermee jongeren te willen adviseren: 'neem het heft in eigen hand'. Maar dat neemt niet weg dat solidariteit extreem belangrijk is, zeker in het zorg- en pensioenstelsel. En bovendien: collectief opgebouwd pensioen rendeert vele malen beter dan 'eigen' oplossingen."