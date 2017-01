Een gezonde, solide sector met perspectief op de toekomst. Daar ligt voor het Verbond van Verzekeraars in 2017 de prioriteit, zei algemeen directeur Richard Weurding maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. “De sector staat onder druk en heeft het niet gemakkelijk. Daarom staat innovatie hoog op de agenda en willen we daar verdere impulsen aan geven. Met onze dienstverlening blijven wij onze leden ook in 2017 onverminderd ondersteunen.”

Ook “betrokkenheid bij de klant” blijft komend jaar het parool, aldus Weurding. “We liggen met allerlei initiatieven als de nieuwe Verzekeringskaarten en de Poliskluis — de website Mijnverzekeringenopeenrij.nl — goed op koers.”

Deze twee thema’s staan centraal in het Beleidsplan 2017 van het Verbond, dat de titel ‘Een gezonde sector, betrokken bij de klant’ heeft meegekregen. Het is het tweede beleidsplan dat valt in de middellangetermijnvisie ‘Maatschappelijk en ondernemend’, die het Verbond in 2015 presenteerde.

Verkiezingen

Weurding zei verder dat arbeidsmarkt, pensioenen en veiligheid voor het Verbond topprioriteiten zijn richting de verkiezingen en formatie. Verder wil het Verbond komend jaar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken blijven aandragen vanuit zijn specifieke knowhow en daarover in dialoog treden met stakeholders.

Behalve in Nederland staan er ook in andere Europese landen verkiezingen voor de deur. Samenwerking binnen Europa blijft belangrijk voor het kunnen vasthouden van economische groei en voor stabiliteit en veiligheid, zegt Weurding. In allerlei opzichten wordt 2017 volgens hem dus “een boeiend en belangrijk jaar”.