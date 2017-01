Spaarrente gehalveerd in 2016

Afgelopen jaar hebben de rentetarieven voor dagelijks opvraagbare spaarrentes continu een daling laten zien. Terwijl het gemiddelde spaarrentetarief bij een saldo van € 10.000,- in week 1 van 2016 nog op 0,87% stond, is het rentetarief in de loop van 2016 steeds dichter naar nul procent gekropen. Aan het einde van het jaar is het gemiddelde spaarrentetarief uitgekomen op een percentage van 0,45%, met andere woorden bijna een halvering in 2016.

Ter vergelijking, in 2015 nam het gemiddelde spaarrentetarief af met iets minder dan 30%.

Vergeleken met de voorgaande kwartalen, is het aantal rentewijzigingen in het vierde kwartaal afgenomen. In het eerste kwartaal waren 43 wijzigingen geregistreerd, in het laatste kwartaal gaat het om nog maar 30 wijzigingen. Dat in het laatste kwartaal de hoeveelheid wijzigingen afnemen was ook zichtbaar in 2015 toen in het vierde kwartaal “slechts” 23 rentewijzigingen plaatsvonden. Net als in de eerste drie kwartalen van 2016 gaat het in het vierde kwartaal van 2016 ook louter om renteverlagingen.

Van de 32 aanbieders van op de Nederlandse spaarmarkt hebben 24 aanbieders in totaal in het laatste kwartaal de rente van 52 dagelijks opvraagbare spaarrekeningen verlaagd. In 12 gevallen betrof het zelfs twee wijzigingen in dit kwartaal. Op dit moment is het hoogste spaarrentetarief voor een product zonder beperkende voorwaarden verkrijgbaar bij Knab Flexibel Sparen, te weten 0,70%. Alleen bij RegioBank Eigen Huis Sparen, kan een hogere rente worden verkregen, namelijk 0,80%. Voor dit product geldt wel een beperkende voorwaarde in de vorm van opnamekosten.