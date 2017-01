Dit jaar 24 euro meer voor blok- en stadsverwarming

Gebruikers van blok- en stadsverwarming betalen in 2017 gemiddeld 24 euro meer dan in 2016. Ongeveer een half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven hebben hiermee te maken. Gemiddeld verbruikt een huishouden per jaar 35 gigajoule. Hiervoor gaan zij in 2017 gemiddeld 1093 euro betalen. Dat heeft de ACM vastgesteld op basis van de Warmtewet.

Koppeling aan tarief voor gasverwarming

Het tarief voor blok- en stadsverwarming is gekoppeld aan het tarief voor gasverwarming, volgens het ‘niet meer dan anders’-principe. Dat betekent dat als de kosten voor gasverwarming omhoog gaan, dat dan ook de prijzen voor blok- en stadsverwarming stijgen, en omgekeerd. De kosten voor gasverwarming stijgen in 2017 voornamelijk door hogere transporttarieven.

Besluit maximumprijs levering warmte 2017

De Autoriteit Consument & Markt heeft de warmtetarieven vastgesteld voor 2017, waaronder de maximumprijs. De jaarnota voor een gemiddeld huishouden stijgt dus met ongeveer 24 euro. De Warmtewet geldt alleen voor de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen.

Voor 2017 heeft ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW). 'Het' tarief bestaat uit een vast bedrag van EUR 299,16 met daarbovenop EUR 22,69 per verbruikte gigajoule. Het meettarief is voor 2017 vastgesteld op EUR 25,02.Daarnaast is er de eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2017 is dit tarief vastgesteld op EUR 1011,73 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog EUR 32,27 per meter bij.