Het einde van de omwisselactie

Op 31 december eindigde niet alleen 2016, maar ook de poorten bij DUO voor de omwisselactie en de PE-Plusexamens. Na drie keer te zijn verlengd, is de overgangsregeling van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel afgesloten. Die was niet voor iedereen een succes. (Tekst: Dik van Velzen).

Eindejaarsdrukte

Zeker in de laatste maanden van 2016 werd het druk, omdat een flink aantal diplomahouders nog niet aan de omwisselactie was toegekomen. Niet verstandig misschien, maar soms waren daarvoor wel begrijpelijke redenen. Variërend van een buitenlands verblijf (en na terugkomst ontdekkend dat er hier het nodige is veranderd) of persoonlijke omstandigheden (ziekte, zwangerschap en aansluitend enige tijd er tussen uit). Maar vaak ook om minder begrijpelijke redenen. Zoals tegen beter weten in hopen dat het stelsel alsnog zou worden gewijzigd (een generaal pardon, al dan niet afhankelijk van omvang van de portefeuille of leeftijd) of de meest gehoorde reden: ‘niemand heeft mij tijdig geïnformeerd’. Vooral medewerkers van grote bedrijven blijken een hoge mate van pampering gewend te zijn (‘als ik wat moet doen, regelt mijn baas dat wel voor me’)

Te laat

Een aantal diplomahouders is te laat in actie gekomen. Vooral degenen die én heel laat in actie kwamen voor de omwisselactie én vervolgens (soms tot hun verbazing) niet in het bezit bleken van een complete set op 31 december 2013 geldige diploma’s. Hetzij omdat een PE-certificaat ontbrak, hetzij omdat hun oorspronkelijke diploma niet bleek te zijn gelijkgesteld, terwijl zij dachten dat dat wel het geval was. Bij degenen die heel snel met de omwisselactie waren begonnen (daarmee het advies opvolgend dat volgens mij elk opleidings- en exameninstituut heeft gegeven), bleek vaak nog wel het een en ander te repareren. Maar met het aflopen van de termijn werd die mogelijkheid steeds minder.

Opnieuw

Toch is het laatste woord over de omwisselactie vast nog niet gesproken. Ook in de komende periode zullen zich nog financiële dienstverleners melden die oude diploma’s willen omwisselen of die PE-Plusexamens willen afleggen. Het is duidelijk dat dat niet mogelijk meer mogelijk is. Iedereen die nu nog niet in het bezit is van de Wft-adviesdiploma’s die hij nodig heeft, zal deze opnieuw moeten behalen. Hetzij via de reguliere examens, hetzij via een EVC-procedure.