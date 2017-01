Gezonde goede voornemens zijn populair

"Hulp van de bank bij volhouden financiële voornemens in 2017". Acht op de tien Nederlanders hebben een of meerdere goede voornemens voor het nieuwe jaar. De top vijf van meest genoemde goede voornemens zijn: Meer sporten/meer bewegen (door 28% genoemd), afvallen (25%), minder druk maken (25%), meer sparen (20%) en minder snoepen of snacken (18%).

Het volhouden van goede voornemens is een uitdaging. Slechts één op de zes hield zich volledig aan het goede voornemen van afgelopen jaar. Een derde van de personen met een financieel goed voornemen vindt het prettig als de bank helpt bij het volhouden ervan.

Afvallen op een

Op de vraag wat het meest belangrijke goede voornemen is, scoort ‘afvallen’ voor het derde opeenvolgende jaar het hoogst. Opvallend is dat ‘meer sparen’ de top vijf van belangrijkste goede voornemen is binnengedrongen. Een klassiek voornemen als ‘stoppen met roken’ vinden we terug op plek 14, ‘minder alcohol drinken’ staat op plek 20, dit wordt door 5% van de Nederlanders als goed voornemen genoemd. Veel voornemens zijn individualistisch van aard. Het eerste sociale voornemen – dat betrekking heeft op de omgeving van het individu – staat op 7 en is ‘Meer tijd doorbrengen met gezin/vrienden/familie’.

Financiële situatie steeds beter

Sinds 2015 stijgt de gemiddelde beoordeling van de eigen financiële situatie. Van rapportcijfer 6,6 toen, naar een 6,8 dit jaar. Het voornemen is om daar komend jaar gemiddeld een 7,8 van te maken. Vier op de tien Nederlanders hebben dan ook goede voornemens op het gebied van het bijhouden van de financiële administratie. Driekwart (77%) noemt het eigen huishoudboekje met inkomsten en uitgaven als belangrijkste aandachtspunt. Een kwart (24%) zal zich komend jaar voornamelijk bezig houden met de woonlasten of hypotheeksituatie en voor 21% zijn dit de verzekeringen.

Volhouden is moeilijk

Zestien procent verwacht dat ze het eigen goede voornemen niet gaat volhouden. Dat lijkt gek, maar van degenen die vorig jaar goede voornemens had, hielt maar één op de zes (17%) de belangrijkste goede voornemens volledig vol. Twee derde (65%) hield deze gedeeltelijk vol. Een derde van de mensen met financiële goede voornemens vindt het prettig als de bank hen helpt bij het volhouden ervan. Bij voorkeur in de vorm van een beloning (56%), het ge4ven van tips om de slagingskans te vergroten (52%). Ook het geven van een geheugensteuntje wordt door bijna de helft (47%) genoemd.