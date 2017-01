Inflatie 2016 is laagste in bijna 30 jaar

De inflatie is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,3 procent. Dit is de laagste prijsstijging van goederen en diensten voor consumenten na 1987. In 2014 en 2015 was de prijsstijging ook laag. In de laatste maanden van 2016 liep de inflatie op tot 1,0 procent in december.

Inflatie historisch laag

Met 0,3 procent is de inflatie voor het derde jaar op rij historisch laag. De prijsstijging in 2014 en 2015 was respectievelijk 1,0 en 0,6 procent. In de afgelopen 50 jaar is de inflatie alleen in 1986 en 1987 lager geweest dan in 2016.

Veel consumentenproducten zijn niet of nauwelijks in prijs gestegen. Goederen waren in 2016 gemiddeld 0,2 procent goedkoper. Diensten waren daarentegen 0,9 procent duurder. Deze prijsstijging was echter wel de laagste na 2006.

Elektriciteit verlaagt inflatie

De inflatie is in 2016 gedrukt door de prijsdaling van elektriciteit. Zowel de heffingen als de leveringstarieven gingen omlaag. Daarnaast viel de huurstijging lager uit dan in 2015 en waren vliegtickets en vakanties naar het buitenland goedkoper. Ook betaalden consumenten minder voor diensten van banken.

De prijsontwikkeling van gas had daarentegen een verhogend effect op de inflatie. In tegenstelling tot elektriciteit ging de heffing op gas omhoog. Kleding werd duurder en de prijsdaling van benzine was in 2016 minder groot dan in 2015.

Cao-lonen stijgen harder dan consumentenprijzen

Voor het tweede jaar op rij zijn de cao-lonen sterker gestegen dan de inflatie. De stijging kwam in 2016 uit op 1,9 procent. In de afgelopen 30 jaar lag de cao-loonstijging alleen in 1987 en 2009 zo ver boven de inflatie als in 2016.

Inflatie Nederland iets lager dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

De Nederlandse inflatie volgens de HICP is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,1 procent. Dat is het laagste cijfer sinds de start van de meting in 1997. De inflatie in de eurozone is op jaarbasis 0,2 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone onder maar in de buurt van de 2 procent ligt.