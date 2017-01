Inflatie eet spaargeld op

Zelfs als je de spaarrekening met de hoogste rente hebt, is het niet meer mogelijk de inflatie te compenseren, constateert vergelijkingssite Sparen.nl. In december 2016 bedroeg de inflatie 1 procent. De hoogste rente op een spaarrekening was toen 0,7 procent. “Sparen op een spaarrekening kost je dus altijd geld”, zegt Amanda Bulthuis van Sparen.nl.

Inflatie wil zeggen dat de prijzen stijgen en je geld dus minder waard wordt. Je kunt met hetzelfde bedrag minder kopen. Een inflatie van 1 procent geeft aan dat het saldo op je spaarrekening in december 1 procent minder waard was dan in november 2016.

Inflatie hoger dan de hoogste spaarrente

Het is voor het eerst sinds september 2013 dat de inflatie weer boven de hoogste rente op een spaarrekening uitkomt. In november 2016 was de inflatie ook al aan de hoge kant met 0,6 procent, maar door over te stappen naar de spaarrekening met de hoogste rente, kon je de inflatie in elk geval nog een beetje compenseren.

Deposito als alternatief?

Ook een deposito geeft geen garantie dat je de inflatie voor blijft. Je kunt kiezen voor een deposito van 1 of 2 jaar. De hoogste rentes hiervoor zijn respectievelijk 1,1 of 1,2 procent. Maar als de stijging van de inflatie doorzet, lever je later dit jaar alsnog in op je spaargeld.

Toch is dit misschien wel de beste optie om het maximale uit je spaargeld te halen, zegt Bulthuis. “De rentes op spaarrekeningen blijven voorlopig nog laag, dus hierop lever je nog veel meer in door de inflatie. Met een kortlopend deposito houd je de schade beperkt en weet je in elk geval zeker dat je de komende tijd een hogere rente krijgt dan op een spaarrekening.”

Zet je spaargeld zeker niet te lang vast!

Deposito’s met looptijden van 5 jaar of langer, raadt Sparen.nl af. De rentes zijn nu historisch laag en de kans is groot dat ze over een aantal jaar weer op een hoger niveau liggen. “Als je dan nog jaren vastzit aan de lage rente waartegen je het geld hebt vastgezet, is dat natuurlijk zonde”, aldus Bulthuis.