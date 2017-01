December opnieuw een maand van renteverhogingen

December was opnieuw een maand van renteverhogingen. Twee aanbieders hebben de rentes marginaal verlaagd. Acadium Bastion verlaagde op 1 december 2016 het 20- en 30-jaars tarief met respectievelijk 0,04% en 0,10%. Volksbank verlaagde op 27 december het 5-jaars tarief met 0,04% en het 10-jaars tarief met 0,12%. Maar dat was nadat Volksbank eerder de tarieven al twee keer had verhoogd.

Acadium Bastion heeft later in de maand de tarieven weer verhoogd.

Verder waren het enkel en alleen verhogingen die de klok sloegen, zij het beperkt qua hoogte. De grootbanken verhoogden in december allemaal één keer de tarieven. ABN AMRO verhoogde de tarieven vanaf 10 jaar t/m 20 jaar met 0,1% - 0,2%. ING verhoogde alle tarieven met 0,05% - 0,10%. Rabobank verhoogde alle tarieven vanaf 5 jaar met 0,1%. En SNS Bank tenslotte verhoogde alleen het 10-jaars tarief met 0,1%.

Het is moeilijk te zeggen of de renteverhogingen nog altijd het gevolg waren van de politieke ontwikkelingen in Amerika. Op 7 november 2016, de dag voor de Amerikaanse verkiezingen stond de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente op 0,27%. Direct na de Amerikaanse verkiezingen begon deze rente te stijgen en stond op 14 november al op 0,54%. Tussen 14 november en 12 december is de rente echter al weer gedaald naar 0,34%. Om op 12 december nog eens te pieken en op 0,56% uit te komen. Vanaf 12 december tot op heden zien we de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente echter dalen. Deze stond op de laatste werkdag van het jaar op 0,34%, slechts 0,07% hoger dan voor de verkiezingen. De stijging van de hypotheekrente kan een corrigerende maatregel zijn. Wat ook een rol gespeeld kan hebben is dat banken de instroom van nieuwe aanvragen enigszins wilden beperken om voorrang te geven aan het verwerken van de liggende voorraad. Dit is des te belangrijker geworden nadat de AFM de week voor Kerst bekend maakte dat de leennormen van 2016 alleen gehanteerd mogen worden voor aanvragen die voor de jaarwisseling bij de geldverstrekker waren ingediend en voor 1 februari 2017 tot een bindend aanbod leiden, waarvoor het volledige acceptatieproces voltooid dient te zijn. Zo bood Lloyds Bank tussen 20 en 31 december überhaupt geen nieuwe hypotheken aan.

In de laatste week van december bedroeg de laagste rente voor een 10-jaars annuïteitenhypotheek met NHG 1,5%. Dit was het tarief van de Triodos Hypotheek dat alleen beschikbaar is voor mensen met een woning met energielabel A. Het tarief daar direct boven bedroeg 1,69% en was verkrijgbaar bij Acadium Bastion, BLG, De Hypotheekshop en De Hypotheker met de Allianz Hypotheek, Regiobank en IQWOON. Dit laatste tarief is 0,12% hoger dan het laagste tarief in november. De Conservatrix hypotheek kende het hoogste 10-jaars annuïtaire NHG-tarief, namelijk 2,1%. Het gemiddelde 10-jaars NHG-annuïteitentarief bedroeg in de laatste week van december 1,9%.

Onderstaande grafiek laat het gemiddelde en het laagste 10-jaars tarief (annuïteitenhypotheek met NHG) over de laatste 24 maanden zien.