Gevestigde MKB’ers passeren Start-ups in financiering via crowdfunding

In 2016 hebben gevestigde MKB’ers voor het eerst zowel meer crowdfundingprojecten opgezet als meer financiering opgehaald dan Start-ups. Dit blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt.nl.

De Nederlandse markt van crowdfundingleningen en -aandelen, crowdfinance, is in 2016 gegroeid naar 134,5 miljoen euro verdeeld over 903 projecten. Dit is een stijging in marktomvang van 37% ten opzichte van 2015. Volgens Crowdfundmarkt.nl is ook de gemiddelde projectomvang gestegen van 134.000 euro in 2015 naar 149.000 euro in 2016 en komt het gemiddelde rendement op een crowdfundinglening uit op 7,5% (7,2% in 2015).

Opvallend is dat ondernemingen die langer dan vijf jaar bestaan meer crowdfundingprojecten hebben opgezet en meer financiering hebben opgehaald dan bedrijven die korter bestaan. Het aantal projecten van deze ondernemingen is in één jaar bijna verdubbeld van 218 naar 381.

Horeca blijft met bijna 19% van alle projecten de grootste branche die gebruik maakt van crowdfunding, de gemiddelde projectomvang van deze projecten is echter relatief klein (123.000 euro). De branche industrie heeft in 2016 de meeste financiering opgehaald: 21,7 miljoen euro. Een investering via crowdfunding in een industrieproject biedt gemiddeld alleen wel een relatief laag rendement.

Benieuwd naar alle details? Download hier gratis het volledige rapport Crowdfinance 2016 van Crowdfundmarkt.nl.