Productie industrie groeit in november opnieuw

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,9 procent hoger dan in november 2015. De stijging is een stuk groter dan in oktober. Al veertien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide het sterkst.

Productie elektrische-apparatenindustrie groeit het sterkst

De elektrische-apparatenindustrie produceerde in november 10,0 procent meer dan in november 2015. Ook de productie van de transportmiddelen-, chemische, rubber- en kunststof- en de machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld. De productie van de farmaceutische industrie kromp daarentegen aanzienlijk.

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van oktober op november steeg de productie met 1,4 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.







Vertrouwen producenten industrie neemt toe

Het vertrouwen van de industriële producenten is in december toegenomen, maakte CBS een paar weken geleden bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Net als de Nederlandse producenten waren de industriële ondernemers in Duitsland in december positiever dan in november.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.