Afname in hypotheekaanvragen na recordmaand

In de maand december 2016 zijn circa 34.000 unieke hypotheekaanvragen via HDN (Hypotheken Data Netwerk) verzonden. Dat is zo’n 27% minder dan in de maand ervoor, toen er een hoos aan aanvragen verstuurd werd door renteverhogingen. In november werden er namelijk 46.500 aanvragen via HDN verzonden.

‘Het was ook niet te verwachten dat december, traditioneel gezien de maand met de meeste hypotheekaanvragen van het jaar, november zou overtreffen. Daarvoor was het aantal in november te hoog’, aldus Dorine van Basten, directeur HDN.

In vergelijking tot eerdere decembermaanden kent 2016 wel het hoogste aantal aanvragen. Zo was het aantal aanvragen dit jaar (34.000) 11% hoger dan in 2015 (30.500) en maar liefst 17% hoger dan in 2014 (29.000). HDN sluit het jaar af met een totaalaantal van circa 361.000 hypotheekaanvragen, dat is circa 21% hoger dan in het jaar 2015 (298.000).