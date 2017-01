Helft werknemers ontevreden over zakelijke mobiel

Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers is ontevreden met de mobiele telefoon van de zaak. Eén derde van de ondervraagden is zelfs zó ontevreden dat zij de telefoon van de werkgever in het geheel niet gebruiken. Hierdoor gooien werkgevers jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro weg aan mobiele telefoons.

Ruim 60% van de werkgevers heeft een regeling die medewerkers geen mogelijkheid biedt om zelf te kiezen. Hierdoor worden medewerkers opgezadeld met mobieltjes die ze niet willen gebruiken. Veel werkgevers hebben dus een telefoonregeling die niet past bij de wensen van hun werknemers.

Te duur

De meest voorkomende reden voor werkgevers om geen keuzevrijheid te geven is de angst dat de telefoonregeling te duur wordt. Ook verwachten werkgevers problemen bij het invoeren en ondersteunen van zo'n regeling.

Mee betalen

Deze angst is niet terecht, blijkt uit onderzoek van Jetvandezaak.nl, specialist in het ontwikkelen en ondersteunen van telefoonregelingen. Zo is een groot deel van de medewerkers (meer dan 40%) bereid om mee te betalen aan een mobiele telefoon wanneer ze deze zelf mogen uitkiezen.

Meer keuzevrijheid

Bovendien heeft de werkgever baat bij het geven van meer keuzevrijheid: bijna twee derde van de ondervraagde medewerkers verwacht namelijk productiever en beter bereikbaar te zijn met een telefoon die ze zelf kunnen kiezen. Daarbij stijgt ook de tevredenheid onder het personeel. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de tevredenheid over de telefoonregeling het grootst is bij organisaties waar medewerkers zelf een mobiel kunnen kiezen.