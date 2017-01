Ruim 30 miljoen vervoerde passagiers voor KLM in 2016

KLM heeft het jaar afgesloten met een record van 30,4 miljoen passagiers die zij in 2016 vervoerd heeft. Dat is een stijging van 6,4% ten opzichte van 2015. In Europa was de stijging met 7,8% het grootst en daarmee kwam KLM voor het eerst boven de 20 miljoen passagiers. De bezettingsgraad steeg, vergeleken met vorig jaar, licht met 0,8 procentpunt.

"Dat klanten onze inzet waarderen wordt niet alleen duidelijk door de toegenomen klantwaardering maar blijkt ook uit het toegenomen aantal passagiers, dat dit jaar voor het eerst boven de 30 miljoen uitkomt. Een geweldige mijlpaal. In 2016 introduceerden we in totaal 14 nieuwe bestemmingen. Met deze nieuwe bestemmingen breiden we onze marktpositie opnieuw verder uit", aldusPieter Elbers - KLM president-directeur & CEO

In de eerste week van dit jaar werd KLM uitgeroepen door het Duitse Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) tot de veiligste luchtvaartmaatschappij van Europa. Wereldwijd staat KLM op de 5e plaats.

Uit het 'Punctuality Report 2016' van OAG komt naar voren dat KLM in 2016 van alle luchtvaartmaatschappijen in Europa het vaakst op tijd vloog en wereldwijd staat KLM op de 3e plaats.

KLM Cargo

KLM Cargo had in 2016 9,8% minder vervoer bij een verminderde capaciteit van 8,3%. Over de maand december is echter een eerste lichte verbetering te zien en daarmee mogelijk een kentering.

(*) De gezamenlijke Air France - KLM Traffic Results van december 2016 zijn hier terug te vinden in de download box van het persbericht.