De zorgorganisatie van de toekomst zoekt investeerders

Online thuiszorg startup Cair, waar zorgbehoevenden zelf hun zorgverlener kiezen, zoekt investeerders. Na een start investering van Zilveren Kruis en de succesvolle lancering van Cair in de zomer van 2016, is Cair nu opzoek naar investeerders om de volgende stap zetten. Door zorgbehoevende en verpleegkundigen te ondersteunen bij het organiseren en leveren van zorg wil Cair de organisatie worden voor persoonlijke thuiszorg.

Verpleging en verzorging thuis is een intieme ervaring in een kwetsbare situatie. Een connectie, ofwel een 'klik' met je thuiszorg verpleegkundigen is erg belangrijk voor zorgbehoevende. Om deze reden laat Cair klanten online zelf hun zorgverlener kiezen, op basis van locatie, voorkeuren en reviews.

Om goede persoonlijke zorg te leveren wil Cair veel verder gaan. Cair bouwt aan de zorgorganisatie van de toekomst. Ondersteund door technologie ontwikkeld Cair een uniek online systeem, waar verpleegkundigen worden ondersteund bij het leveren van zorg. Denk hierbij aan het plannen van haar route, tijdregistratie en signalering van de zorgvraag. Op deze manier kan zij alle aandacht besteden aan het leveren van zorg en niet aan administratie. De klant krijgt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze met zijn of haar verpleegkundigen te communiceren en is zelf eigenaar van zijn zorgdossier. Over de financiƫle afhandeling hoeven beide zich geen zorgen te maken, dit wordt automatisch afgehandeld.

Via crowdfunding platform Leapfunder zoekt Cair partners die samen met hen de zorg organisatie van de toekomst willen ontwikkelen.