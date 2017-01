Banksector onvoldoende voorbereid op samenwerking met fintech

Banken moeten rekening houden met de komst van nieuwe aanbieders van bankdiensten, waarmee ze hun markt in de nabije toekomst moeten gaan delen. Datacenterdienstverlener Equinix stelt dat banken zich dan ook moeten voorbereiden op samenwerking met andere aanbieders van bankdiensten, onder meer door hun IT-systemen in ecosystemen te plaatsen.

"Voorheen profiteerden banken van digitale vernieuwingen, doordat ze bijvoorbeeld via digitale kanalen een groter bereik kregen, beter in staat waren om hun klanten te bedienen of kosten bespaarden. Nieuwe, wendbare fintech-startups zijn door het slimme gebruik van data, nieuwe software en systeemarchitecturen in staat om snel een positie naast traditionele banken te verwerven", stelt Michiel Eielts, directeur Benelux van Equinix.

Uit het PWC-rapport Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services, 2016, blijkt dat slechts 77 procent van de Nederlandse topmanagers van financiële instellingen niet verwacht dat er enige omzet verloren gaat aan fintech-bedrijven in de komende vijf jaar. Een op de drie managers bij traditionele dienstverleners stelt dat fintech een middelgrote impact (21-40 procent van hun omzet) zal hebben.

Nieuwe realiteit

Equinix verwacht dat de consument in de toekomst meer gebruik zal maken van de diensten van nieuwe financiële specialisten. Eielts is van mening dat banken op deze nieuwe realiteit moeten inspelen. "Dat kunnen ze onder meer doen door te zorgen dat er interconnectiviteit tussen de verschillende dienstverleners is. Daarmee organiseren ze een goede onderlinge verbinding, waarmee data-uitwisseling snel en veilig verloopt. Hierdoor zorgen ze er uiteindelijk voor dat de dienstverlening voor de eindgebruiker zo snel en soepel als mogelijk is, verloopt."

Gebruikservaring eindgebruiker belangrijker

De consument raakt door innovaties steeds meer gewend aan een betere gebruikservaring en verwacht hetzelfde niveau van service van al zijn applicaties, zo stelt de Amerikaanse datacenterdienstverlener. De slag om de bankdienstconsument zou dan ook deels op het gebied van gebruikservaring gestreden kunnen worden. "Financiële instellingen dienen daarom hun IT-systemen in ecosystemen te plaatsen waar ze met andere leveranciers kunnen interacteren. Dat wapent financiële instellingen in de strijd om de consument", aldus Eielts.

Huisvesting van IT-systeem van Londense beurs

Wereldwijd hebben zo'n 875 financiële instellingen hun IT-systemen bij Equinix geplaatst. Ook is de Amerikaanse datacenterdienstverlener bekend doordat het de IT-systemen van de Londense beurs huisvest. Maar ook de intermediairs die nodig zijn om financiële transacties via smartphones te laten lopen, zijn geplaatst in Equinix datacenters.