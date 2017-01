Overname Boelaars & Lambert door Schouten Zekerheid

Per eind december 2016 is verzekeringsmakelaar Boelaars & Lambert onderdeel geworden van Schouten Zekerheid. Door de combinatie van deze twee gerenommeerde familiebedrijven ontstaat een zeer complementaire en professionele dienstverlener die behoort tot de top 5 van onafhankelijke verzekeringsmakelaars.

Boelaars & Lambert is een sterke speler op het gebied van transport- en logistieke verzekeringen en een gevestigde naam in de (Rotterdamse) transportwereld. De directie van Boelaars & Lambert: “Vanuit onze kantoren in Eindhoven en Rotterdam helpen we al ruim 100 jaar onze relaties met uiteenlopende verzekeringsvraagstukken. We zijn verheugd en trots dat we door deze overname onze relaties nog beter kunnen bedienen.”

Cross selling

Schouten Zekerheid ziet met de overname de kennis op het gebied van transport- en logistieke verzekeringen flink uitgebreid worden. “Door deze overname kunnen we gebruik maken van elkaars sterktes en kunnen beide partijen door cross selling het dienstverleningspakket flink uitbreiden,” aldus de directie van Schouten Zekerheid. “De overname past uitstekend in onze strategie om een nog stevigere positie te verwerven op de Nederlandse verzekeringsmarkt: van transport tot pensioen en alles wat daar tussen zit.” De Rotterdamse verzekeringsmakelaar, gevestigd aan het Rivium naast de Van Brienenoordbrug, heeft meer dan 65 jaar ervaring op diverse verzekeringsgebieden. In 2012 voegden zij al niche-makelaar op het gebied van VvE-verzekeringen Kok Assurantiën toe.

Boelaars & Lambert blijft onder eigen naam opereren

Door de overname zijn in totaal zo’n 150 medewerkers werkzaam bij Schouten Zekerheid. Deze zullen werkzaam blijven over de verschillende locaties in Rotterdam en Eindhoven. Boelaars & Lambert blijft onder haar eigen naam opereren.