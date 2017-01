Vision Value introduceert omnichannel voor financiële dienstverleners

Vision Value integreert de social media klantcontact kanalen in haar Hosted telefonie platform. “Veel adviseurs willen aan de slag met Whatapp en Webchat, maar aarzelen omdat deze social media klantcontacten niet samenkomen in een centraal platform. Of vanwege de vastlegging van deze informatie in het klantdossier.

Dit is een volgende stap in het waarmaken van onze visie: “automatisering voor financiële dienstverleners zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten” zegt Arno Groot Koerkamp, partner van Vision Value.

Uitgebreide mogelijkheden

Vanaf dit jaar is de social media klantcommunicatie Whatsapp, Twitter en Webchat beschikbaar in ons Hosted telefonie platform Swyx. Hiermee is een omnichannel platform ontstaan waarbij de meest relevante communicatiekanalen in één handige applicatie samenkomen. Medewerkers kunnen daardoor snel en efficiënt reageren op berichten. In de applicatie komt een Webchat of Whatsapp bericht net zo binnen als een telefoontje. Door simpele icoontjes wordt direct duidelijk welk type gesprek binnenkomt en kan de conversatie met de klant op vergelijkbare wijze worden gevoerd.

“Klanten waarderen de mogelijkheid om via social media te kunnen communiceren met financiële dienstverleners. Ze vinden het handig om bijvoorbeeld een Whatsapp bericht te kunnen sturen met een foto van de schade of een herstelnota in een schade afhandelingsproces” aldus Groot Koerkamp. “Met deze aanvulling kan er snel en efficiënt opvolging gegeven worden aan alle vragen, berichten of klachten van klanten. En misschien nog belangrijker; wij bieden ook de mogelijkheden om deze klantcommunicatie eenvoudig op te slaan in het klantdossier van diverse assurantiepakketten”.