Nederlanders onvoorbereid op reis

Nederlanders maken veel buitenlandse reizen, maar bereiden zich minder goed voor. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2016 ging het om bijna 18 miljoen buitenlandse vakanties door Nederlanders. 74% van de Nederlanders die naar het buitenland gaat geeft aan zich niet voor te bereiden. Ze informeren zich niet over benodigde reisdocumenten, vaccinaties of de veiligheidssituatie ter plaatse. Dat zorgt er voor dat Nederlanders steeds vaker in het buitenland in de problemen komen. Afgelopen jaar werd bijna 1000 keer door ambassades, consulaten of vanaf het ministerie in Den Haag hulp verleend aan Nederlanders in het buitenland, van verkeersongelukken, ziekenhuisopnamen tot vermissingen. Maar ook bij 12 moorden op Nederlanders in het buitenland kwam het ministerie in 2016 in actie.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat terreurdreiging voor 45 procent van de Nederlanders belangrijk is bij de keuze voor een vakantiebestemming. Pas daarna volgen gezondheid, criminaliteit, de politieke situatie, risico op natuurgeweld en het risico op verkeersongelukken. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken): “Je merkt dat mensen in deze roerige tijden behoefte hebben aan feitelijke informatie en advies.” Daarom is het ministerie 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar op één centraal telefoonnummer: +31-247-247-247. Koenders: “Precies een jaar na de start van de nieuwe dienstverlening kunnen we concluderen dat het een groot succes is. We helpen en adviseren zo’n 3000 mensen per dag. Zo zijn we overal dichtbij.” Tegelijkertijd ziet het ministerie dat de reisadviezen steeds populairder worden. Die werden vorig jaar 2,5 miljoen keer bekeken. Dat is een verviervoudiging in 2 jaar tijd. Een uitschieter was het reisadvies Turkije dat op 16 juli, de dag na de mislukte coup, alleen al door 100.000 mensen werd geraadpleegd.

Het ministerie slaat vanaf vandaag de handen ineen met andere organisaties om vakantiegangers actiever te wijzen op het belang van een goede reisvoorbereiding. Samen met onder andere de Douane, de GGD en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland lanceert het ministerie op de Vakantiebeurs het initiatief ‘NL reist’. Ook daarna blijven de organisaties samenwerken om aandacht te vragen voor een goede voorbereiding als Nederlanders op reis gaan.