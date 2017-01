ASN Bank introduceert vijf nieuwe, duurzame mixfondsen

Veel mensen willen meer controle over hun vermogensgroei, maar het ontbreekt vaak aan tijd, ervaring en/of kennis om beleggingen goed te kunnen beheren. Daarom introduceert de ASN Bank vijf nieuwe, duurzame mixfondsen. Beleggers kiezen welk risico voor kans op meer rendement ze aanvaardbaar vinden en wij selecteren de beleggingen op basis van duurzaamheid en goede financiële vooruitzichten.

De nieuwe, duurzame mixfondsen van de ASN Bank beleggen in het bestaande duurzame beleggingsuniversum van de bank. Daarin zitten de bedrijven en landen die door de bank zijn goedgekeurd. De fondsen beleggen ieder volgens een bepaalde verdeling in euro-staatsobligaties en in aandelen. De fondsen zijn interessant voor zowel beleggers die defensief beleggen als beleggers die dat meer offensief willen doen.

Zelf mate van (on)zekerheid bepalen

Beleggers kunnen via de website van de ASN Bank de duurzame mixfondsen aankopen. De duurzame mixfondsen worden ook genoteerd aan Euronext waardoor ze breed verkrijgbaar zijn. De bank ontwikkelt momenteel een speciale websitetool, waarmee mensen op eenvoudige wijze zelf de keuze voor een mixfonds maken en het realiseren van hun financiële doel zelf kunnen bewaken. Deze tool komt in de loop van het eerste kwartaal beschikbaar op de website van de bank.

Eerste duurzame mixfondsen

"We zien dat beleggers graag geholpen willen worden, maar toch ook zelf de touwtjes in handen houden," aldus Bas-Jan Blom, directeur Beleggingsfondsen bij de ASN Bank. "Daar waren in de markt al verschillende mogelijkheden voor, maar nog geen echt duurzame variant. Onze duurzame mixfondsen helpen beleggers duurzaam te beleggen en duurzame vooruitgang te stimuleren, terwijl ze zelf bepalen welk mate van risico ze aanvaardbaar vinden."

Noot:

De fondsenkosten zijn tijdelijk lager. Binnenkort worden er andere beleggingscategorieën toegevoegd aan de mixfondsen om de risico-rendementsverhouding te verbeteren. Dan worden de fondskosten 0,90%.