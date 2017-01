Movir zesde keer op rij 'Beste inkomensverzekeraar'

Arbeidsongeschiktheids-verzekeraar Movir mag voor de zesde keer op rij een jaar lang de titel 'beste inkomensverzekeraar' voeren. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau tevreden.nl, in opdracht van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. De prijs is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2017 aan Movir uitgereikt.

Veel nieuwe aanstellingen voor Movir

In 2016 is Movir gestart met het beheer en de administratie van de individuele AOV-portefeuille van Nationale-Nederlanden. Hierdoor zijn er honderden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten met adviseurs waarmee Movir nog niet eerder samenwerkte. Louis van Drunen, directeur van Movir: 'Je krijgt maar één keer de kans om een eerste goede indruk te maken en met het beheren van de individuele aov-portefeuille van Nationale-Nederlanden is er veel werk verzet waar de financiële adviseurs ook mee te maken kregen. Wij zijn ontzettend blij en trots dat we onze titel voor beste inkomensverzekeraar wederom hebben gewonnen.'

Verbeterpunten

Verbeterpunten nemen wij mee om de dienstverlening verder te optimaliseren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de onafhankelijk financieel adviseur kunnen bouwen aan het bevorderen van duurzame arbeidsgeschiktheid door het verder uitbreiden van onze preventieve dienstverlening.

Over Movir

Movir is dé specialist die zich richt op het bevorderen van arbeidsgeschiktheid. Movir biedt verzekeringen aan via onafhankelijke financiële adviseurs. Movir adviseert niet. Movir onderscheidt zich door gepersonaliseerde preventie als kerntaak te zien. Dit uit zich onder andere in preventieprogramma's en Elestia, een externe coachingsservice waar Movir verzekerden en hun gezin kosteloos gebruik van kunnen maken, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.