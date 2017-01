Hulpfonds Woningaanpassingen nog steeds hard nodig

Het Hulpfonds Woningaanpassingen van ANBO blijkt helaas nog steeds hard nodig. Dat concludeert de seniorenorganisatie anderhalf jaar na de oprichting van het fonds én uit het verhaal van mevrouw Janissen (87) uit Amersfoort. Ze verhuisde op tijd naar een seniorenwoning en betaalde ondanks dat ze alleen AOW heeft, zelf al een aanpassing in de badkamer. Maar na een vijftal tia's twee jaar geleden werd zij zó slecht ter been dat boven slapen onmogelijk werd.

Wereld van verschil

Mevrouw Janissen symboliseert een grote groep senioren die hinder ondervinden van de gemeente als zij een verzoek voor een woningaanpassing indienen. Den Haan: "De verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van senioren bij langer zelfstandig leven ligt bij gemeenten, niet bij organisaties zoals ANBO en bedrijven. Dankzij donaties van particulieren of met de hulp van bijvoorbeeld onze partner Otolift kunnen we dit soort aanpassingen mogelijk maken. Maar hoe eerder het Hulpfonds afgeschaft kan worden, hoe beter! Wij laten zien dat een kleine bijdrage vaak voldoende is en dat dit een wereld van verschil kan maken."

Moet echt anders

Den Haan vervolgt: "De overheid wil dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijft wonen en terecht. Mensen willen dat ook. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit overheidsbeleid en moeten langer thuis wonen mogelijk maken. Nog te vaak zien wij dat ze de hand op de knip houden of het budget aan andere zaken uitgeven. Ik hoop dat gemeenten snel inzien dat dit anders moet. Gemeenten moeten meedenken met burgers en hen maatwerk bieden. We staan pas aan het begin van de dubbele vergrijzing, dus dit moet écht anders!"

Al 21 woningaanpassingen

In anderhalf jaar tijd heeft ANBO 21 keer een woningaanpassing mogelijk gemaakt zoals vervanging van antislip-zeil, een verhoogd toilet, het verbreden van een deur, badkameraanpassing, het plaatsen van trapliften of de aanschaffing van een ondersteunend bed. ANBO vergoed een gedeelte van de aanpassing via het Hulpfonds dat bestaat uit donaties van leden, mensen die senioren een warm hart toedragen of organisaties. "Op deze manier kan ANBO met beperkte middelen tóch veel doen", besluit Den Haan.