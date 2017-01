Toename van het aantal boiler rooms in 2016

In 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor 22 boiler rooms gewaarschuwd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015. De AFM ziet dat boiler rooms steeds geraffineerder en ook agressiever worden in hun pogingen om beleggers te overtuigen met hen in zee te gaan.

De AFM ontvangt steeds meer signalen dat gedupeerden van een boiler room worden gebeld door andere fraudeurs die hen willen helpen om het verloren geld terug te krijgen en de boiler room te ontmaskeren. Aan de beleggers wordt gevraagd om, voorafgaand aan de geboden hulp, een fors bedrag over te maken voor de kosten. Beleggers krijgen echter geen hulp en kunnen fluiten naar hun geld.

Een boiler room is een verzamelnaam voor personen en organisaties die met behulp van gehaaide verkopers naar mogelijke beleggers bellen om ze over te halen te investeren in waardeloze of nepaandelen. Beleggers worden onder grote druk gezet om geld naar het buitenland over te maken. Boiler rooms gebruiken vaak betrouwbaar ogende websites. Soms gebruiken ze namen die lijken op die van een bekende financiële organisatie.

Pas op voor 4 nieuwe boiler rooms

De AFM heeft onlangs ook 4 nieuwe boiler rooms op haar waarschuwingslijsten opgenomen. Consumenten moeten niet ingaan op het aanbod deze fraudeurs. Om ze te waarschuwen, publiceert de AFM namen van boiler rooms op waarschuwingslijsten. De AFM komt de boiler rooms zelf op het spoor door onderzoek te doen. Ook neemt de AFM waarschuwingen over van buitenlandse toezichthouders.

In het vierde kwartaal van 2016 is er gewaarschuwd voor de volgende partijen:

• Monex BMO Securities

Deze partij benadert consumenten ongevraagd met het aanbod om aandelen te kopen.

• Orix Capital Trading

Deze partij benadert consumenten ongevraagd met het aanbod om aandelen te kopen.

• Tatsuno International

De toezichthouder in Finland (Finanssivalvonta Finansinspektionen) heeft tegen Tatsuno International gewaarschuwd.

• Universal Compliance Commission

De toezichthouder in Japan (Financial Services Agency) heeft tegen Universal Compliance Commission gewaarschuwd.

Wat kun je doen?

Op de website heeft de AFM meer informatie over boiler rooms staan. Ook heeft de AFM een stappenplan voor consumenten om oplichting door een boiler room te voorkomen. Eén van de belangrijkste tips is nooit in te gaan op aandelenverkoop per telefoon of e-mail. Boiler rooms zijn erg volhoudend, ga niet in gesprek en hang elke keer direct op. De AFM roept beleggers op contact met het Meldpunt Financiële Markten op te nemen als ze door een boiler room zijn gebeld.