Daling woninginbraken in december 2016

De winnaar van de Harm Alarm bokaal is dit jaar politiedistrict Rotterdam-Stad. De prijs werd uitgereikt op het stadhuis van Rotterdam door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb. In dat district daalde het aantal woninginbraken in december met maar liefst 61 procent. De districten Den Haag Centrum en Parkstad Limburg eindigen op een gedeelde tweede plaats met een daling van 51 procent.

Het totaal aantal woninginbraken in Nederland daalde in 2016 met 14 procent ten opzichte van 2015.

De prijs is bedoeld voor iedereen die het afgelopen jaar hard heeft gewerkt om woninginbraken te voorkomen, inbrekers op te sporen en te bestraffen. Omdat in de donkere decembermaand het vaakst wordt ingebroken, wordt de bokaal over deze maand uitgereikt. De bokaal is vernoemd naar Harm Alarm, het symbool van de landelijke campagne 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'. De jaarlijks te winnen bokaal wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt.

Minister Van der Steur overhandigde de bokaal aan het districtsteam Rotterdam-Stad. Van der Steur gaf te kennen onder de indruk te zijn van deze uitzonderlijke prestatie, die door een gezamenlijke aanpak tot stand is gekomen. "De politie heeft een enorme inspanning geleverd. Maar de politie staat er niet alleen voor. Ook het Openbaar Ministerie, gemeenten, woningcorporaties, bouwmarkten en beveiligingsmaatschappijen spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van het aantal woninginbraken. Niet te vergeten bewoners, die preventiemaatregelen nemen en regelmatig door extra oplettendheid de politie op tijd waarschuwen, zodat een inbreker in de kraag kan worden gevat."

Plaatsvervangend districtschef Rotterdam Stad Louis van Gennip: 'Deze prijs wordt uitgereikt als politieprijs, maar dit resultaat bereikten wij mede dankzij de integrale aanpak met de gemeente, bewoners, woningcorporaties en complexbeheerders. We zorgden met elkaar voor beter hang- en sluitwerk op kwetsbare plekken, voor meer toezicht en controle, en we wisselen dagelijks informatie uit over ons district. De wijkagenten investeerden in de meldingsbereidheid van bewoners, waardoor we diverse inbrekers op heterdaad konden betrappen en onze rechercheurs haalden alles uit de kast tijdens het opsporingsonderzoek. Het mooie resultaat van onder andere deze maatregelen zien we nu in de cijfers terug.'

Het aantal woninginbraken daalde in 2016 voor het vierde achtereenvolgende jaar. In 2015 waren er nog iets meer dan 64.000 woninginbraken en pogingen, in 2016 zijn dat er ongeveer 55.000. Dit is een daling van 14%. De definitieve inbraakcijfers over 2016 voor heel Nederland worden later dit jaar bekend gemaakt. In 2013 startte het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de politie, het OM en de grote gemeenten een offensief om het aantal woninginbraken terug te dringen. Bij de start van dat offensief waren er ruim 91.000 woninginbraken. Als we dit af zetten tegen 2016 zien we een daling met bijna 40%.