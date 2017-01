MUNT Hypotheken beste geldverstrekker van 2016

MUNT Hypotheken is door financiële intermediairs uitgeroepen tot de beste Nederlandse geldverstrekker van 2016. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van De Nationale Hypotheekbond waarbij 441 onafhankelijke intermediairs een oordeel gaven over welke geldverstrekker zijn werk het beste uitvoert. Obvion en Florius staan respectievelijk op nummer twee en drie.

In het onderzoek is gekeken naar elf losse tevredenheidsaspecten, zoals responstijd, het bieden van nazorg, klachtafhandeling, rente- en aflosfaciliteiten, innovatie in producten en dienstverlening en duidelijkheid in communicatie. MUNT Hypotheken scoorde vooral goed op rente- en aflosfaciliteiten, duidelijkheid in communicatie en op het aanvraag- en acceptatieproces. Over alle aspecten heen is er een aantal aanbieders dat regelmatig relatief hoog scoort. Naast MUNT Hypotheken zijn dit Obvion, Florius, BLG Wonen, Woonfonds en Rabobank.

Beoordeelde onderdelen

Twee aspecten waar het merendeel van de aanbieders slecht op presteert zijn de klachtafhandeling en de mate van faciliteren van nazorg. Gemiddeld is slechts een op de vier tussenpersonen hierover positief in hun beoordeling van geldverstrekkers.

Opvallend is dat veel geldverstrekkers ondermaats scoren in het aanbieden van rente- en aflosfaciliteiten. "Geldverstrekkers kunnen in het aanbieden van faciliteiten als rentemiddeling en risicoklassedaling nog veel winnen aan klanttevredenheid. Daar ligt voor de hele hypotheekbranche een kans om vertrouwen te winnen bij klanten, en al helemaal als aanbieders dat proactief zouden doen", zegt Jeroen Oversteegen, directeur bij De Nationale Hypotheekbond.

Aanvraag- en acceptatieproces

Verder blijkt dat de tussenpersonen het aanvraag- en acceptatieproces bij de meerderheid van de geldverstrekkers als goed of zeer goed beoordelen. Een punt van kritiek is dat het proces volgens de intermediairs nog (te)vaak leidend is ten opzichte van de klant en de klantbehoefte. "Adviseurs vinden dat de gedragscode en de normen nog vaak belangrijker zijn dan het centraal stelen van de klant en het zoeken naar oplossingen", zegt Oversteegen. "Mede door de strenge regels omtrent het aanvragen van hypotheken, blijft het voor de geldverstrekkers lastig om van de gebaande paden af te wijken. Gelukkig zien we hier de laatste jaren wel een omslag in komen."

