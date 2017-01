Begin zomer meest gunstige periode om een huis te kopen

Mensen die een huis willen kopen, hun hypotheek willen oversluiten of de rentevaste periode verlengen, zijn het goedkoopst uit in juni. In de maanden augustus en december moeten consumenten juist de hoofdprijs betalen. Dit blijkt uit onderzoek van De Hypotheekshop naar de ontwikkeling van de rentemarge - medebepalend voor de hoogte van de hypotheekrente - gedurende de perioden in een jaar.

Forse renteverschillen gedurende het jaar

Mark de Rijke, directeur De Hypotheekshop: 'Uit ons onderzoek komt een duidelijk seizoenspatroon naar voren. Geldverstrekkers hanteren vanaf medio december in de eerste maanden van het jaar een hogere marge. Deze daalt fors in de maanden mei en juni en loopt eind juli weer op. In augustus wordt de hoogste marge gerekend. Vanaf september begint vervolgens een tweede periode met een lagere marge die duurt tot het einde van het jaar. Het verschil in rente tussen de week met de laagste en de hoogste rentemarge bedraagt bijna 0,3%. Uitgaande van een modale hypotheek van € 200.000,- en een rentevaste periode van 20 jaar een verschil van ruim €7.000,- bruto.'

Ontwikkeling rentemarge 2011-2016

De rentemarge kan worden vastgesteld door het verschil te nemen tussen de hoogte van de hypotheekrente en die van het basistarief. Door de gemiddelde hoogte van deze rentemarge over meerdere jaren per weeknummer te berekenen, wordt de ontwikkeling daarvan in de loop van een jaar zichtbaar. De Hypotheekshop is in haar onderzoek uitgegaan van de 10-jaarshypotheekrente (NHG) en kapitaalmarktrente in de periode 2011-2016.

