Meer oversluiters van consumptief krediet in 2016

Steeds meer mensen voegen hun lening, roodstand, creditcardschuld en of webwinkel krediet samen in een nieuwe lening. Oversluiten is hiermee een steeds populairdere vorm van besparen. Afgelopen jaar steeg het aantal oversluitingen met 29%. Dit blijkt uit onderzoek van Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet.

Geldshop onderzocht data van 96.048 leningen uit 2014, 2015 en 2016. Naast leenbedragen en -aantallen, werden ook opvallende oversluit-trends in kaart gebracht.

Piek in hoogte van het leenbedrag voor oversluiten in januari en februari

Oversluiters met een hoog leenbedrag lijken het begin van het jaar aan te grijpen om op hun vaste lasten te besparen.

Het gemiddelde leenbedrag voor oversluiting daalde afgelopen jaar weliswaar met 8,3%, naar €26.347. In januari en februari van 2016 werd dit gemiddelde ferm overschreden. In deze maanden werd er gemiddeld €34.295 en respectievelijk €31.572 geleend om leningen over te sluiten.

Er lijkt duidelijk een trend waarneembaar, waarin leners het begin van het jaar aangrijpen om te besparen op vaste lasten. De onderzochte data uit de afgelopen drie jaar laten namelijk ook in alle jaren pieken zien in januari en februari. Een mogelijke verklaring is de (laatste) periode van het jaar, waarin extra wordt gekeken naar besparingsmogelijkheden voor het komende jaar; zoals de zorgverzekering.



In juni en juli worden de meeste leningen overgesloten

In de zomer worden er veel leningen overgesloten. Vooral in juni en juli was er in 2016 sprake van een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Juli kende de sterkste groei met 40,1%, maar ook in juni was een flinke toename van oversluitingen waarneembaar met 36,1%. De toename in de zomermaanden van 2016 blijkt echter geen uitzondering. Ook in 2015 en 2014 was deze trend in juni en juli zichtbaar.

50-plusser vooral gebaat bij oversluiten lening

50-plussers sluiten de meeste leningen over. Deze groep is goed voor bijna de helft (49,4%) van alle oversluitleningen in 2016. 50-plussers in de leeftijdsgroep 51 tot 64 jaar, lenen gemiddeld het meest voor het oversluiten van een lening (€ 30.342).

'Vooral voor 50-plussers biedt oversluiten grote voordelen', concludeert Madiha Leuven-Mouchtak, CEO van Geldshop. ''50- en 65-plussers hebben veelal wat 'oudere' lopende leningen met vaak nog ongunstige rentetarieven. Oversluiten helpt ze direct besparen en sneller afkomen van schulden. Zo kunnen zij meer financiële ruimte creëren, wanneer ze de pensioenleeftijd naderen. De voordelen zijn goed zichtbaar in de rekenvoorbeelden die we onlangs op onze website hebben geplaatst", aldus de CEO.

Voor alle onderzoeksresultaten kunt u de onderzoekspagina van Geldshop bekijken.