Van Kampen Geld BV heeft per 1 januari een volmacht hypotheken van ASR Levensverzekering N.V. Hypotheekaanvragen voor een a.s.r. WelThuis hypotheek of een a.s.r. Woninghypotheek die financieel adviseurs via de serviceprovider VKG indienen, kunnen hierdoor direct worden beoordeeld. Het acceptatieproces voor hypotheken wordt zo flink korter. VKG biedt adviseurs daarmee Slagkracht en Tijdwinst.

Met de hypotheekvolmacht wil VKG het aanbod van hypotheken uitbreiden. Tom van der Geer, directievoorzitter van VKG: “Wij gaan het komende jaar voor meerdere geldverstrekkers deze dienst aanbieden. De dienstverlening past bij de ambitie van VKG om adviseurs steeds beter te ondersteunen zodat zij meer voor hun klanten kunnen betekenen. Door de continue uitbreiding van de mogelijkheden bij VKG kan de adviseur zich optimaal concentreren op zijn adviserende rol.”

Concurrentiekracht adviseurs

Onderzoek van Bureau D & O toont aan dat adviseurs ervaren dat samenwerking met VKG een forse rendementsverbetering van het kantoor tot gevolg heeft. Het uitbesteden van de administratieve werkzaamheden aan VKG is voor de adviseurs een efficiencyverbetering die bijdraagt aan een lagere prijs voor de consument. Steeds meer adviseurs zullen daarom kiezen voor een volledige samenwerking met VKG. De kracht van de adviseur wordt hierdoor in toenemende mate bepaald door de kwaliteit en dienstverlening van VKG. Het ‘in huis’ hebben van hypotheekvolmachten is een belangrijk extra concurrentievoordeel voor onze adviseurs.

Partners

VKG werkt op het gebied van hypotheken samen met AEGON, a.s.r., Conservatrix, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, Reaal en Woonfonds, aangevuld met Attens, BLG, Generali, Hypotrust, Lloyds Bank en Tellius.

Hypotheekaanvraag indienen

Bij VKG aangesloten financieel adviseurs kunnen een hypotheekaanvraag indienen via het Hypotheek Data Netwerk (HDN) vanuit de hypotheekadviessoftware.