Recordaantal excellente scholen in Nederland

Vanaf vandaag telt Nederland een recordaantal excellente scholen. 54 Nieuwe scholen krijgen te horen dat ze voortaan het predicaat excellent mogen dragen. Daarmee komt het totaal aantal excellente scholen op maar liefst 184. Op www.excellentescholen.nl is te zien welke scholen door de jury tot excellent zijn bestempeld.

Het aantal excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. In het primair onderwijs gaat het om een ruime verdubbeling, van 31 naar 69 scholen. In het voortgezet onderwijs is het zelfs een verviervoudiging en stijgt het aantal excellente afdelingen van 22 naar 93.

Het primair onderwijs heeft de meeste excellente scholen, maar liefst 69. Maar ook de vmbo-afdelingen doen het goed: er excelleren 34 van deze afdelingen. Het speciaal onderwijs heeft 22 predicaten in de wacht gesleept. Havo (22), vwo (24) en praktijkonderwijs (13) maken de lijst compleet.

Hoger niveau

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is blij met de groei. 'Scholen weten steeds vaker het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat is een prachtige ontwikkeling.' Dekker zou nog wel meer excellente scholen willen zien: 'We moeten geen genoegen nemen met voldoende. We moeten gaan voor excellent.'

Volgens Dekker is de eretitel excellent meer dan verdiend door de 54 nieuwe scholen. 'Leraren, schoolleiding, ouders, bestuur en leerlingen: iedereen zorgt ervoor dat deze scholen kunnen uitblinken en hoge kwaliteit kunnen leveren. Dat is een compliment waard.'

Verschillende scholen

Volgens Dekker is het ook goed dat alle verschillende schoolsoorten excelleren. 'Het moet niet uitmaken op welk niveau je onderwijs krijgt: het moet overal goed zijn. Daarom is het mooi om te zien dat zoveel verschillende soorten scholen het predicaat hebben behaald.'

Dekker reikt maandag in Rotterdam zelf ook een tweetal predicaten uit. Hij doet dat samen met de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge. 'In Rotterdam dagen we scholen uit om de lat hoog te leggen voor het beste onderwijs voor alle kinderen in onze stad. Een school die zich Excellent mag noemen, brengt dat in de praktijk en is een voorbeeld en inspiratie voor andere scholen' aldus De Jonge trots.

Uitblinken

Een excellente school is een school die op de een of andere manier uitblinkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat het onderwijs goed aansluit bij de situatie in de buurt, of omdat het onderwijs goed wordt aangepast aan de behoeften en talenten van een leerling, of omdat docenten op een zeer inspirerende manier lesgeven. De school ziet het als een uitdaging om haar onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Daarmee levert ze een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs. In elk geval is de onderwijskwaliteit op een excellente school altijd dik in orde.

Een onafhankelijke jury, onder leiding van Jet de Ranitz, beoordeelt of een school de erkenning verdient. Het predicaat is drie jaar geldig. Met een vlag, een bordje én de titel kunnen de scholen laten zien dat ze uitblinken. Meer informatie over het traject Excellente Scholen vindt u op www.excellentescholen.nl.