Autoverzekering premies stijgen wereldwijd

Premies voor autoverzekeringen in Nederland stijgen sinds eind vorig jaar in een rap tempo. Zo kostte een WA-verzekering gemiddeld 144 euro meer rond het einde van 2016 dan rond het einde van 2015. Uit premieanalyse blijkt een stijging van gemiddeld 31% voor een nieuwe WA-verzekering, 22% voor beperkte cascoverzekeringen en 14% voor allriskverzekeringen.

Nederland is niet het enige land waarbij dit voorkomt, ook in Engeland en in de Verenigde Staten stijgen de premies voor autoverzekeringen razendsnel. Hoe komt het dat de prijzen dit jaar zo snel zo hoog oplopen?

Verschillende nieuwsbronnen melden dat Nederlandse verzekeraars door De Nederlandsche Bank zijn opgeroepen om hun premies te verhogen. Het blijkt dat vanwege jarenlange concurrentie veel verzekeraars lang tijd onder de kostprijs hebben gewerkt. Dit betekent dat verzekeraars minder binnen krijgen aan premies dan dat ze aan schadevergoedingen uitbetalen. De prijzen laaghouden vanwege hooglopende concurrentie is niet de enige factor die verzekeraars tegenzit. De Volkskrant meldt op 6 juni 2016 dat verzekeraars volgens het Verbond van Verzekeraars ook steeds vaker rekening moeten houden met stijgende reparatiekosten. Dit in verband met auto’s waar veel meer technologie in verwerkt is, denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeersensoren en camera’s. Nieuwere auto’s zorgen dus steeds vaker voor duurdere reparaties. De premieverhogingen blijven niet onopgemerkt. Zo meldt de Consumentenbond op 10 oktober 2016 dat ze veel klachten hebben gehad van mensen wiens premie dit jaar veel hoger bleek te zijn dan voorheen. Volgens de Consumentenbond hoeven verzekerden de verhogingen niet zomaar te accepteren. Toch geven het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandsche Bank aan dat het om een onvermijdelijkheid gaat. Volgens hen is het wanneer de kosten voor de autoverzekeraars stijgen een logisch gevolg dat de premies voor de consumenten ook omhooggaan.

In het Verenigd Koninkrijk zien we een gelijksoortig fenomeen. Zo meldt de Engelse krant The Guardian op 27 Oktober 2016 dat automobilisten volgens een onderzoek van de Automobile Association (Een bedrijf vergelijkbaar met de ANWB in Nederland) bijna 82 pond meer betalen aan hun autoverzekering dan een jaar geleden. Volgens de Automobile Association zijn er drie redenen waarom de premies steeds hoger worden. De eerste reden is het feit dat er in Engeland blijvende problemen zijn met een erg hoge aantal mensen die verzekeringsclaims maken met betrekking tot whiplashletsel, iets wat verzekeringen erg veel geld kost. Ten tweede gaan consumenten elk jaar opzoek gaan naar een nieuwe goedkopere verzekering. Als derde reden geeft de Automobile Association net als de Volkskrant aan dat tegenwoordig reparatiekosten hoger kunnen oplopen vanwege steeds meer voorkomende technologische vernieuwingen die aan auto’s worden toegevoegd, zoals parkeersensoren en camera’s.

Zelfs buiten Europa is er een stijging in autoverzekering premies te zien. Het Amerikaanse nieuwskanaal CNBC meldt op 27 mei 2016 dat de premies in 13 jaar nog nooit zo snel zijn gestegen. Volgens het CNBC heeft dit vooral te maken met het feit dat door de afname van werkeloosheid meer mensen het zich kunnen veroorloven vaker auto te rijden. Meer mensen in auto’s zou automatisch tot meer ongelukken op de weg leiden, en zo ook voor hogere premies zorgen. Toch geeft ook het CNBC aan, net als de Automobile Association in Engeland en het Verbond van Verzekeraars in Nederland, dat autoreparaties vanwege technologische verbeteringen in nieuwere auto’s steeds duurder worden.

Bron: www.goedkoopsteautoverzekering.net