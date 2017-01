Offerteaanvragen via Adfizuitvraagformulier

In 2016 heeft de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz het uniforme uitvraagvraagformulier WGA ERD ontwikkeld. Direct zijn met veel grote verzekeraars afspraken gemaakt over de acceptatie van dit formulier. Intussen wordt bij 70% van de offerteaanvragen gebruik gemaakt van het Adfiz-formulier, dat daarmee de beoogde standaard is geworden.

Adfiz stelt nu voor de hele markt de update van het formulier beschikbaar dat geschikt is voor het eigenrisicodragerschap per 1 juli 2017 (beslismoment: 1 april 2017). Het formulier heeft ook een aantal andere wijzigingen ondergaan.

Na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en het Verbond van Verzekeraar is het formulier waar mogelijk minder privacygevoelig gemaakt. Zo hoeft er vanaf nu slechts het geboortejaar van de werknemer (in plaats van de volledige geboortedatum) ingevuld te worden. Verder zijn er op aangegeven van adviseurs en verzekeraars kleine visuele en technische aanpassingen gedaan.



Achtergrond

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is ontwikkeld, zodat adviseurs efficiënt bij meerdere aanbieders tegelijk een offerte kunnen opvragen. Zo wordt het voor de adviseurs eenvoudiger en minder tijdrovend om met hun klant de beste keuze voor een verzekeraar te kunnen maken. Sinds de introductie van het uniforme uitvraagformulier wordt het door alle grote inkomensverzekeraars geaccepteerd. Werkgevers kunnen via hun adviseur gebruikmaken van dit uniforme uitvraagformulier van Adfiz.



Je kunt het formulier hier downloaden.