Premiedaling overlijdensrisicoverzekering stagneert

Aan het voortdurend dalen van premies voor overlijdensrisicoverzekeringen lijkt in 2016 een einde te zijn gekomen. Weliswaar daalde in 2016 de gemiddelde premie nog met 2,67%, het laagste tarief daalde met slechts 0,2%. In 2015 was dat nog 3%.Al met al is sinds 2002 de gemiddelde premie met bijna 57% gezakt. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van MoneyView naar deze verzekeringen.

De gemiddelde daling is met name het gevolg van drastische tariefsaanpassingen door een paar verzekeraars. De prijsvechters hebben hun tarieven nauwelijks bijgesteld. De prijzenslag heeft er mede toe geleid dat meerdere verzekeraars gestopt zijn met het aanbieden van overlijdensrisicoverzekeringen, waaronder verzekeringsreus Nationale Nederlanden. Meer over deze en andere marktontwikkelingen kunt u lezen in het gratis te downloaden Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen

MoneyView ProductRating

MoneyView legt jaarlijks overlijdensrisicoverzekeringen langs de lat van de MoneyView ProductRating. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke producten in aanmerking komen voor vijf sterren, de hoogste kwalificatie. In totaal heeft MoneyView 47 producten met een gelijkblijvende dekking en 48 producten met een annuïtair dalende dekking met elkaar vergeleken, zowel op prijs als op voorwaarden.

De vijf sterren voor de prijsstelling van gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekeringen gaan dit jaar naar:

Brand New Day (Overlijdensrisicoverzekering, Delta Lloyd/OHRA (Overlijdensrisicoverzekering)

TAF (TAF Special ORV zonder afkoopwaarde, risicodrager iptiQ).



De vijf sterren voor voorwaarden in deze productgroep zijn voor drie producten van TAF:

- TAF Personal ORV (met afkoopwaarde (Quantum)),

- TAF Special ORV (met afkoopwaarde (Credit Life))

- TAF Special ORV (met afkoopwaarde (iptiQ)).

Bij overlijdensrisicoverzekeringen met annuïtair dalende dekking zijn de vijf sterren voor prijs voor

- Brand New Day (Overlijdensrisicoverzekering),

- Generali (Overlijdensrisicoverzekering) en

- TAF (TAF Special ORV zonder afkoopwaarde, risicodrager iptiQ).



De vijf sterren voor voorwaarden in deze productcategorie zijn voor:

- Dazure (GoedIdee Nabestaandenverzekering)

en wederom drie producten van TAF:

- TAF Personal ORV (met afkoopwaarde (Quantum)),

- TAF Special ORV (met afkoopwaarde (Credit Life)) en

- TAF Special ORV (met afkoopwaarde (iptiQ)).