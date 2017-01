B2Bsure daagt gevestigde assurantieondernemers uit!

Onlangs is Peter Paul Leutscher RMIA als vierde partner toegetreden tot het ‘Collectief van Professionals’ B2Bsure. Na een startup periode is B2Bsure in 2016 gestart met een franchise formule op basis van een collectieve AFM vergunning. B2Bsure heeft geleerd dat gespecialiseerde ondernemers de beste adviseurs zijn voor klanten. Zij wil hét alternatief zijn voor zakelijke relaties die op zoek zijn naar professionele dienstverlening op maat.

B2Bsure wil dit jaar landelijke dekking realiseren. Zij zoekt derhalve naar meer partners.

Onderscheidend vermogen

B2Bsure is gestart in 2011 door Marcel Polk (oud Marsh, ABN AMRO, City Bank) en Marcel Bezemer (oud Marsh, ABN AMRO en Willis). Na het toetreden van Peter Sinning is de toenmalige visie onder de loep genomen en herontwikkeld tot het huidige, unieke model. B2Bsure wilde een ‘visionaire koploperspositie’ ontwikkelen door (oud-) ondernemers als partners aan te trekken en hun kennis(sen) te bundelen in de vorm van een franchiseorganisatie. Dat is sinds 2016 een feit.

Peter Sinning, mede-eigenaar B2Bsure: “Het idee was/is dat de partners als adviseurs qua operationele werkzaamheden compleet zouden worden ontzorgd. Dat vergroot hun advieskracht enorm. We hebben daartoe een uiterst professionele, flexibele en efficiënte adviesorganisatie opgezet. Dat was namelijk de absolute voorwaarde voor succes. B2Bsure is hét platform voor maatwerkadvies aan (top) MKB bedrijven. Ik geloof heilig in een transparant en daarmee kostenbewust beloningsmodel. We zijn eerlijk naar onze klanten over onze beloning die is gebaseerd op de werkelijke bijdrage die we leveren.”

‘De draai naar de nieuwe beloningsstructuur’

Adviesbedrijven blijken de ommezwaai naar het ‘nieuwe transparante beloningsmodel’ moeilijk te kunnen realiseren binnen hun bestaande organisatie. Zij drijven nog geheel op het ‘oude systeem’. Het systeem dat volgens B2Bsure zijn langste tijd gehad heeft.

Marcel Bezemer, Algemeen Directeur 2Bsure: “Maak als organisatie deze ‘draai’ maar eens. Dat is bijna niet te doen. Zeker niet wanneer je het in één keer perfect en professioneel wilt doen! Wij zijn helemaal overnieuw begonnen en daar zijn we achteraf blij mee. De organisatie staat en binnen deze korte periode hebben we net onze vierde partner mogen aanhaken. Daar zijn we trots op. We groeien flink door en zijn doorlopend op zoek naar ondernemende mensen die op ons vakgebied willen ondernemen en het verschil maken binnen hun niche. De kracht van B2Bsure zit namelijk in de ‘bundeling’ hiervan. We gaan die landelijke dekking in 2017 realiseren. Dat weet ik zeker.”