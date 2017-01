Voor derde jaar op rij minder personen failliet

In 2016 gingen 1.545 particulieren failliet. Het aantal persoonlijke faillissementen daalde voor het derde jaar op rij en ligt op het laagste punt sinds 2000. In vier op de tien gevallen gingen eenmanszaken bankroet. Het aantal persoonlijke faillissementen lag in 2016 zo’n 25 procent lager dan in 2015, en 62 procent lager dan het hoogtepunt in 2013, toen nog 4.073 mensen failliet werden verklaard.

Sinds dat jaar zijn de economische omstandigheden flink verbeterd.

Vooral personen zonder eenmanszaak gingen minder vaak op de fles. Faillissementen van personen beslaan iets meer dan een kwart van alle faillissementen, het grootste deel komt voor rekening van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken).

Sinds 2013 daalde bovendien het aantal schuldsaneringen dat op een faillissement uitloopt. Van de 13.685 beëindigde schuldsaneringen in 2015, zijn 294 (2,1 procent) beëindigd door een faillissement. In 2013 was dit nog 5,3 procent.

Relatief veel faillissementen in Overijssel

In Zuid-Holland gingen de meeste personen failliet: de teller stokte in 2016 op 299 personen. Zeeland was de enige provincie waar het aantal faillissementen toenam ten opzichte van 2015. Er gingen 34 personen failliet, 2 meer dan in 2015.

Het relatieve aantal faillissementen is het hoogst in Overijssel. Daar zijn per 100 duizend inwoners 15 persoonlijke faillissementen uitgesproken. Landelijk lag dit gemiddelde op 9 per 100 duizend . Naast Overijssel scoorden Drenthe en Noord-Brabant ook hoger dan gemiddeld.

In Friesland was het aantal faillissementen met 5 op de 100 duizend inwoners verhoudingsgewijs het laagst. Ook in Flevoland en Utrecht was het aantal faillissementen lager dan gemiddeld.