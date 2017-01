Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

In het algemeen is elektronisch betalen in 2016 onverminderd sterk gegroeid: het totale aantal pinbetalingen steeg met 10,6 procent en met iDEAL is 27,3 procent vaker betaald.

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afgelopen december was 23,5 procent van alle pinbetalingen contactloos. Bij twee derde van alle betaalautomaten in Nederland kun je inmiddels contactloos betalen. Ruim 19 miljoen betaalpassen en smartphones zijn daarvoor geschikt.

Pinnen voor kleine bedragen groeit nog steeds bovengemiddeld

In 2016 is er in totaal 3,57 miljard keer gepind, voor een totaalbedrag van 97,3 miljard euro. Terwijl het totale aantal pinbetalingen in 2016 met 10,6 procent steeg, is het aantal pinbetalingen voor bedragen tot 10 euro met maar liefst 17,2 procent toegenomen. Meer dan vier van de tien pinbetalingen zijn nu betalingen onder de 10 euro. Die snelle toename is overwegend het gevolg van de sterke groei van contactloos betalen.

iDEAL mobiel sterk in opmars

2016 was het jaar waarin betalen met iDEAL vanaf een smartphone of tablet definitief is doorgebroken. Het maandelijkse aantal iDEAL mobiel betalingen is het afgelopen jaar gestegen tot bijna 11 miljoen in december 2016. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van december 2015. Het aandeel mobiele iDEAL-betalingen is in de laatste maand van 2016 gestegen naar 38,2 procent van het totale aantal iDEAL-betalingen. De introductie in 2016 van diverse mobiele apps waarmee consumenten makkelijk en snel onderling via iDEAL kunnen betalen, zal daar aan bijgedragen hebben.

Op Koningsdag 2016 werd na ruim 10 jaar de miljardste iDEAL-betaling geregistreerd. Sindsdien zijn er alweer 200 miljoen nieuwe iDEAL-betalingen bijgekomen. In heel 2016 zijn er 282,6 miljoen iDEAL-betalingen verricht, voor 23,7 miljard euro. De snelle groei van online winkelen en online facturen betalen heeft ertoe geleid dat het aantal iDEAL-betalingen afgelopen jaar met 27,3 procent nog sterker toenam dan het jaar ervoor (23,2 procent in 2015).

Weinig storingen bij elektronisch betalen

In 2016 zijn er geen grote landelijke storingen bij het pinnen geweest. Wel was er in september een grote telecomstoring die enkele uren duurde en waardoor consumenten kortstondig niet konden pinnen bij sommige ondernemers en winkeliers in het MKB.

De gemiddelde beschikbaarheid van iDEAL voor consumenten, tussen 7 uur 's ochtends en 1 uur 's nachts, was afgelopen jaar 99,7 procent. Zowel voor internetbankieren als voor mobiel bankieren lag de beschikbaarheid in 2016 op 99,8 procent.

