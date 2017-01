Knab wint voor tweede keer op rij Beste Service Award

Knab heeft de Beste Service Award 2017 gewonnen in de categorie banken. Ook vorig jaar won Knab deze Award. Het onafhankelijk reviewplatform Opiness deelt ieder jaar deze awards uit aan bedrijven die excellente service hebben verleend. De prijzen zijn gebaseerd op de reviews die klanten geven. Het bedrijf met het hoogste rapportcijfer in een branche is winnaar.

Knab heeft met meer dan 400 reviews een rapportcijfer van 8,7 en werd daarmee winnaar boven de andere banken die ook werden beoordeeld door klanten.

Don van Arem, Manager Servicedesk bij Knab: "Dit is een mooie publieksprijs. Daar doen we het voor. We hebben verschillende doelstellingen, maar een hoge klanttevredenheid is en blijft de belangrijkste. We luisteren dus goed naar wat we beter kunnen doen. Goede service zit in ons DNA. Dat betekent dat we ook echt balen als een klant daar niet tevreden over is. Maar ook dat we supertrots zijn als we op een objectief en onafhankelijk reviewplatform als bank met de beste service uit de bus komen."

Uit een analyse van 1.400 reviews van de winnaars in alle categorieën blijkt dat snelheid en het geboden gemak door technologie van groot belang is voor de consument momenteel. In een vijfde van de reviews worden zaken benoemd als: een optimaal werkende website, een app, chat of communicatie.

Over Knab

Knab is opgericht in 2012 en heeft meer dan 100.000 klanten en ongeveer 110 medewerkers. Knab wil dat mensen weer zélf grip krijgen op hun geld en inzicht hebben in hun financiële toekomst. Knab helpt klanten met hun vragen via de servicedesk van 08.00 tot 22.00 uur, zowel telefonisch als online. Knab wijst klanten proactief op financieel voordeel, ook wanneer dat bij een andere bank dan Knab is. Met gebruik van innovatieve technologieën en slimme digitale tools stelt de bank klanten in staat meer uit hun geld te halen. Knab is onderdeel van Aegon Bank N.V.